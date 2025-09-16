Ambiciozna i atraktivna: Pogledajte zašto su svi gledali u Bree!

Na aktualnom Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, osim medalja i rekorda, pažnju publike i medija privukla je jedna od najkarizmatičnijih sprinterica današnjice Bree Rizzo, 30-godišnja australska atletičarka koja svojom pojavom, energijom i pristupom inspirira tisuće.

Iako joj individualni nastup na 100 metara nije donio plasman u polufinale, Rizzo je ostala pozitivna. Kvalifikacije je završila s 42. vremenom ukupno, čime je ostala bez mjesta među najboljih 24, ali kako i sama kaže svako natjecanje je nova lekcija i motivacija.

'Nije to rezultat za koji znam da sam sposobna, ali ponosna sam što sam ovdje, predstavljam svoju zemlju pred 56.000 ljudi i upijam svaki trenutak. Sad se fokusiram na štafetu.'

Nova prilika u subotu: Sve oči uprte u štafetu

Već u subotu Rizzo će ponovno stati na stazu, ovog puta kao dio australske 4x100 m štafete, u kojoj se očekuje veliki rezultat. Podsjetimo, ista je ekipa ove godine srušila nacionalni rekord iz 2000. godine s vremenom 42.28 sekundi, što dodatno pojačava očekivanja.

Kraljica staze, ali i društvenih mreža

Bree Rizzo nije samo brza na stazi već je jednako uspješna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 308 tisuća ljudi, na TikToku preko 107 tisuća, dok na YouTube kanalu redovito objavljuje vlogove i trenutačno ima 5,78 tisuća pretplatnika.

'Kada ti dijete priđe i kaže da prati tvoj YouTube ili TikTok, znaš da ostavljaš trag. Moj cilj je inspirirati novu generaciju i prenijeti im sve što sam naučila.'

Rizzo redovito dijeli svoje treninge, iskustva s natjecanja, motivacijske poruke i svakodnevicu profesionalne sportašice, čime postaje uzor mladim atletičarkama diljem svijeta.

Od plaže do svjetske scene

Zanimljivo, Rizzo je karijeru započela kao sprinterica na plaži, a danas se smatra jednom od ključnih figura u usponu australskog sprinta. Bila je i prva Australka koja je nakon 25 godina izborila polufinale Olimpijskih igara na 100 metara u Parizu je ispisala povijest.

Udata za Matthewa Rizza, također sprintera, ova svestrana atletičarka ne skriva da sprint za nju nije samo sport nego je život.