Otkrivena tajna Mondua Duplantisa: Kako ruši rekorde jedan za drugim? Sve se vrti oko novca

Švedski čudesni skakač s motkom Armand “Mondo” Duplantis nastavio je svoju dominaciju u Tokiju, gdje je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu i postavio već 14. svjetski rekord u karijeri.

Nakon što je u Budimpešti preskočio 6,29 metara, sada je podigao letvicu na 6,30 – i opet bez greške nadmašio samoga sebe.

Duplantis rekordima pristupa metodično: umjesto velikih skokova unaprijed, svaki put podiže letvicu za jedan centimetar. Time ne samo da održava napetost u svijetu atletike, nego i ostvaruje značajnu financijsku dobit – svaki rekord donosi mu 100.000 dolara bonusa od Svjetske atletske federacije. Do sada je tako zaradio čak 1,4 milijuna dolara samo na nagradama za rušenje rekorda.

Njegova tehnika i preciznost već su legendarni, a stručnjaci vjeruju da bi mogao dostići i nedostižnih 6,50 metara. No, Mondo ne žuri – zna da je svaki centimetar dio puta u povijest.

Svi rekordi Duplantisa do sada:

2020: 6,17 Toruń | 6,18 Glasgow

2022: 6,19 Beograd | 6,20 Beograd | 6,21 Eugene

2023: 6,22 Clermont-Ferrand | 6,23 Eugene

2024: 6,24 Xiamen | 6,25 Pariz | 6,26 Chorzów

2025: 6,27 Clermont-Ferrand | 6,28 Stockholm | 6,29 Budimpešta | 6,30 Tokio

