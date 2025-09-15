U stravičnoj prometnoj nesreći poginula poznata sportašica Julia (23): Pojavili se detalji tragedije

Julia Marie Gaiser (23), jedna od najtalentiranijih umjetničkih klizačica, poginula je u prometnoj nesreći u Salzburgu, gdje je studirala.

Na prometnom raskrižju duž Gaisbergstraße u Salzburgu. Julia je vozila bicikl po označenoj biciklističkoj stazi, krećući se ravno. U tom trenutku, 46-godišnji vozač kamiona, koji se kretao u istom smjeru, započeo je skretanje udesno i pritom udario mladu sportašicu.

Unatoč munjevitoj reakciji hitnih službi i odmah započetim mjerama reanimacije, Julijine ozljede bile su preteške. Preminula je na mjestu nesreće.

Vozač kamiona podvrgnut je alkotestu, koji je pokazao negativan rezultat,a auastrijske vlasti pokrenule su istragu radi otkrivanja uzroka nesreće.

Vijest o njezinoj smrti duboko je potresla njezin rodni Brixen i sportsku zajednicu u Salzburgu. Gradonačelnik Brixena, Andreas Jungmann, izrazio je sućut u ime cijele zajednice: "Svi smo duboko, duboko potreseni. Nije bila samo izvanredna sportašica, već i uzor mnogima. Ovo je ogroman gubitak, posebno za svijet sporta."

Njezin klub, EisTeam Salzburg, oprostio se od nje dirljivom porukom: "Svojim talentom, disciplinom i karizmom ostavila je neizbrisiv trag na ledu. Izvan sporta, Julia je bila blistava osoba: njezin smijeh i sjajne oči ispunjavali su svaku prostoriju. Bila je sunčeva zraka u zajednici čija je toplina i pozitivnost sezala daleko izvan ograde klizališta."

