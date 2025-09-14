Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati

BOLNO SP /

Na SP-u u Japanu Sandra Elkasević nije uspjela doći do medalje. Nakon šest serija zauzela je peto mjesto i ostala bez borbe za svoju šestu medalju na SP-ima. Nije to bio Sandrin dan vidjelo se to već u prvoj seriji s hicem ispod 65 metara. Potom je disk dvaput završio u zaštitnoj mreži. Zagrepčanka je u četvrtu seriju ušla kao tek osma u poretku, a onda je bacila disk na 65.82m, što je u konačnici bilo dovoljno za peto mjesto