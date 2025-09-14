Spektakularne utrke u Tokiju: Svijet ima nove prvake na 100 metara

Jamajčanin Oblique Seville i Amerikanka Melissa Jefferson-Wooden slavili su u utrkama na 100 metara na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, dok je Francuz Jimmy Gressier iznenađujući pobjednik u utrci na 10 km.

Seville je u sjajnom finalu slavio sa 9.77 istrčavši osobni rekord.

Prva je to velika medalja za 24-godišnjeg Jamajčanina koji je do sada imao tek broncu iz štafete 4x100 m sa SP-a u Budimpešti prije dvije godine. Prvo je to i zlato za Jamajku nakon 2015. i slavlja Usaina Bolta u Pekingu. Nakon toga četiri puta na "stotki" su slavili Amerikanci.

Srebro je osvojio njego sunarodnjak Kishane Thompson sa 9.82, dok je broncu osvojio olimpijski pobjednik iz Pariza, te branitelj zlata iz Budimpešte Amerikanac Noah Llyles sa 9.89.

Olimpijski pobjednik na 200m i svjetski doprvak na 100m iz Budimpešte bocvanski šprinter Letsile Tebogo diskvalificiran je zbog krivog starta.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Amerikanka Jefferson-Wooden koja je istrčala 10.61, najbolji rezultat svjetskih prvenstva, te četvrto vrijeme svih vremena

Mlada Amerikanka je na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu osvojila broncu, dok je na svjetskim prvenstvima do sada osvojila dva štafetna zlata na 4x100m iz Eugenea i Budimpešte.

Srebro je osvojila Jamajčanka Tina Clayton sa 10.76, dok je olimpijska pobjednica Julien Alfred sa Svete Lucije bila treća sa 10.84.

Francuz Jimmy Gressier iznenađujući je pobjednik u utrci na 10 km. U iznimno sporoj utrci Gressier je pobijedio s rezultatom 28:55.77 ispred Etiopljanina Yomifa Kejelcha sa 28:55.83 i Šveđanina Andreasa Almgrena koji je trčao 28:56.02.

Za 28-godišnjeg Francuza najveći je to uspjeh u karijeri i prva velika medalja u karijeri. Ujedno je postao tek treći Europljanin koji je osvojio zlato u ovoj disciplini na svjetskim prvenstvima. Prije njega to je uspjelo Britancu Mou Farahu (2013, 2015, 2017) i Talijanu Albertu Covi (1983).

U skoku u dalj najbolja je bila aktualna olimpijska pobjednica Amerikanka Tara Davis-Woodhall sa skokom 7.13 m. Druga je bila Njemica Malaika Mihambo (6.99 m), a treća Kolumbijka Natalia Linares (6.92 m).

