BRKIĆ I ŠOLA /

Jeste li primijetili ovaj detalj kod proslave našeg dvojca? 'Spasio ga je od pada'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu i naravno nije moglo bez najveće moguće drame. 

Najbolje to opisuju i ovi kadrovi RTL-ovog dvojca, komentatora Filipa Brkića i Vlade Šole. 

Koliko se Brkić razveselio nakon gola Davida Mandića za 27:25 pokazuje i stolac koji mu pada, a onda tu uletava producent Alen Kezele i spašava našeg Filipa od pada. 

U videu pogledajte kako je to izgledalo

 

 

 

29.1.2026.
10:25
Sportski.net
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Filip BrkićVlado šolaStolica
