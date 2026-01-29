Jeste li primijetili ovaj detalj kod proslave našeg dvojca? 'Spasio ga je od pada'

NISU PODRŽALI SVOJE /
Sablasno prazna Arena u Malmöu! Šveđani napustili dvoranu nakon pobjede Hrvatske
Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu i naravno nije moglo bez najveće moguće drame.
Najbolje to opisuju i ovi kadrovi RTL-ovog dvojca, komentatora Filipa Brkića i Vlade Šole.
Koliko se Brkić razveselio nakon gola Davida Mandića za 27:25 pokazuje i stolac koji mu pada, a onda tu uletava producent Alen Kezele i spašava našeg Filipa od pada.
U videu pogledajte kako je to izgledalo