Ovo će pamtiti cijeli život! Sjajan gol Zlatka Raužana Telemach je potez dana, pogledajte ga ponovno

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva! Naši rukometaši uspjeli su svladati i Mađare i izboriti borbu za medalju.

Utakmica u kojoj je bilo sjajnih poteza ipak je jedan presudio, a njega ste odabrali i u Telemach potezu dana.

Riječ je o Zlatku Raužanu koji je fantastično ulovio loptu i pogodio za +2 (77 posto).

Na drugom mjestu završio je Dominik Kuzmanović s obranjenim zicerom (19 posto), a na trećem mjestu Klarica s četiri posto.

