Debakl Francuske, L'Equipe: 'Ovo je déjà vu. Opet ti Nijemci, a i Hrvati su u polufinalu'

Danska je u impresivnom nastupu pobijedila Norvešku s uvjerljivih 38-24 i osigurala prvo mjesto u skupini 1 Europskog prvenstva u rukometu u glavnoj fazi turnira, održanom u Herningu. Uz isti broj bodova kao i Njemačka (8), Danska je imala prednost zahvaljujući pobjedi u međusobnom dvoboju, što je omogućilo domaćinu da nastavi svoj put prema finalu.

U istoj skupini, Njemačka je ostvarila tijesnu pobjedu protiv aktualnih branitelja euro zlata s prošlog Eura u Njemačkoj, reprezentacije Francuske, slavljem od 38-34, čime je osigurala drugo mjesto u skupini i plasman u polufinale. Francuska je ostala bez plasmana u polufinale. L'Equipe u izvještaju utakmice piše:

"Dva dana nakon poraza od Španjolske, francuska momčad je u srijedu doživjela još jedan poraz u prvom poluvremenu protiv Njemačke, nikada se ne uspijevši oporaviti (34-38). Aktualni europski prvaci, Les Bleus, napuštaju natjecanje bez plasmana u polufinale. I da, bio je to kao déjà vu. I je.. Više od godinu dana nakon što je Francuskoj uskratila mjesto u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, Njemačka je ponovila taj podvig ove srijede na Europskom prvenstvu, dominirajući nad Les Bleusima (38-34) u utakmici koja se činila kao četvrtfinale. Osim što ovaj put nije odlučeno u posljednjim sekundama, otežani katastrofalnim prvim poluvremenom, Gilleovi igrači su se oporavili u posljednjih petnaest minuta, ali bezuspješno, te su izašli iz natjecanja s tri poraza u posljednje četiri utakmice. Loše", piše ugledni sportski dnevni list.

"Nakon što su izgubili od Danske, Španjolske, a time i Njemačke u posebno teškom glavnom krugu, suigrači Ludovica Fabregasa neće igrati utakmicu za kvalifikacije i završit će ovo Euro izvan prvih 6. Njemačka, Danska, Hrvatska i Island igrat će u polufinalu", dodaje L'Equipe.

S druge strane, Hrvatska je u Malmou upisala ključnu pobjedu protiv Mađarske, svladavši ju 27-25 i osiguravši prvo mjesto u skupini 2. Uz tu pobjedu, Hrvatska je pokazala svoj potencijal i nastavila svoju borbu za medalje. Island je također ostvario pobjedu, pobijedivši Sloveniju rezultatom 39-31 i zauzeo drugo mjesto u svojoj grupi.

Polufinalne utakmice Europskog prvenstva odigrat će se u petak, 2. veljače. Prvi par čine Hrvatska i Njemačka, dok će Danska i Island snage odmjeriti u drugom polufinalu. Utakmice će biti odigrane u 17:45, odnosno 20.30 sati, a pobjednici će se u nedjelju boriti za naslov europskog prvaka. Utakmica za treće mjesto odigrat će se u 15:15 sati istog dana.

Pobjedničke reprezentacije, nakon borbe za zlato, krenut će u borbu za naslov u nedjelju u 18 sati, dok će poraženi polufinalisti imati priliku za brončanu medalju.

EP, rukomet (m), druga faza - 4. kolo

SKUPINA 1

Portugal - Španjolska 35-27 (16-12)

Njemačka - Francuska 38-34 (19-15)

Danska - Norveška 38-24 (19-16)

SKUPINA 2

Island - Slovenija 39-31 (18-16)

HRVATSKA - Mađarska 27-25 (13-15)

Švedska - Švicarska 34-21 (14-12)