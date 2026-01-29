Polufinale Eura bez previše hrvatskih navijača? EHF i Danci su krivi za sve

Dan uoči velikog polufinala Europskog prvenstva protiv Njemačke, euforiju među hrvatskim navijačima zamijenila je nevjerica i frustracija. Dok se hrvatski rukometaši pripremaju za okršaj u danskom Herningu, tisuće navijača vodi vlastitu bitku, onu za dragocjeni komadić papira ili, točnije, kod u mobilnoj aplikaciji koji im jamči ulaz na tribine dvorane Jyske Bank Boxen.

Unaprijed rasprodano

Glavni uzrok problema leži u politici prodaje ulaznica Europske rukometne federacije (EHF). Naime, paketi za takozvani "Final Weekend", koji obuhvaćaju polufinalne i finalne utakmice, pušteni su u prodaju i praktički rasprodani još u ljeto 2025. godine. Značajan dio tih ulaznica pokupovali su danski navijači, koji su pretpostavljali da će se njihova reprezentacija boriti za medalje. Međutim, kako Danska u drugom polufinalu igra protiv Islanda (20:30), takav model prodaje ostavlja navijače reprezentacija polufinalista na cjedilu.

Za razliku od nogometnih natjecanja, EHF ne čuva značajniji kontingent ulaznica za navijače kvalificiranih momčadi, želeći osigurati punu dvoranu bez obzira na sudionike. Stoga, poruka "Currently not available" koja mjesecima stoji na službenim stranicama za prodaju postala je simbol ogorčenja.

Simbolične kvote i cijene na crnom tržištu

U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske

Prema pravilima, nacionalni savezi polufinalista, uključujući i Hrvatski rukometni savez, imaju pravo na tek simboličan broj ulaznica, najčešće između pet stotina i tisuću. To je kap u moru s obzirom na to da se u Herningu očekuje između tri i četiri i pol tisuće hrvatskih navijača. Većina ih stiže iz Njemačke, Švedske i Danske, dok je oko 1.500 navijača krenulo iz Hrvatske.

Zbog ogromne potražnje, cijene na crnom tržištu dosegle su astronomske iznose od 600 do 800 eura. EHF strogo zabranjuje preprodaju izvan službenih platformi, a digitalizacija ulaznica dodatno otežava njihov prijenos.

POGLEDAJTE VIDEO: U Malmou kao na Zrću: Hrvati napravili potpuni show u dvorani protiv Mađarske