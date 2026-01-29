Pretvarali su zabiti u carstva kasina, ubojstva su im bila rutina: Sad su i oni pogubljeni!

Kina je pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške obitelji koja je vodila centre za prevare u Mjanmaru duž sjeveroistočne granice, javljaju državni mediji, prenosi BBC.

Članovi obitelji Ming osuđeni su u rujnu za razne zločine, uključujući ubojstvo, nezakonito pritvaranje, prijevaru i upravljanje kockarnicama, od strane suda u kineskoj provinciji Zhejiang.

Mingovci su bili jedan od mnogih klanova koji su upravljali gradom Laukkaingom, pretvarajući siromašni zabačeni gradić u blještavo središte kasina i bordela. Njihovo carstvo prevara srušilo se 2023. godine, kada su ih etničke milicije koje su preuzele kontrolu nad Laukkaingom tijekom eskalacije sukoba s vojskom Mjanmara privele i predale Kini.

Ovim pogubljenjima Peking je poslao poruku potencijalnim prevarantima. No, posao se sada preselio na granicu Mjanmara s Tajlandom, te u Kambodžu i Laos, gdje Kina ima puno manji utjecaj.

Prema procjenama UN-a, stotine tisuća ljudi bili su žrtve trgovine ljudima radi online prijevara u Mjanmaru i drugdje u jugoistočnoj Aziji. Među njima su tisuće Kineza, a njihove žrtve od kojih su izvukli milijarde dolara uglavnom su također Kinezi.

Frustriran odbijanjem mjanmarske vojske da zaustavi posao s prevarama, od kojeg je gotovo sigurno profitirao, Peking je krajem 2023. prešutno podržao ofenzivu etničkog pobunjeničkog saveza u državi Shan. Savez je preuzeo značajan teritorij od vojske i zauzeo Laukkaing, ključni pogranični grad.

Eleven members of the Ming family criminal syndicate in northern Myanmar have been executed. The syndicate was involved in gambling fraud exceeding 10 billion yuan and caused 14 deaths and multiple injuries. pic.twitter.com/qcisN6UKTL — China Perspective (@China_Fact) January 29, 2026

Tko je obitelj Ming?

Jedanaest članova obitelji Ming prvi su od mijanmarskih prevaranata koje je pogubila Kina. No, neće biti posljednji jer je petero članova obitelji Bai također osuđeno na smrt u studenom, a suđenja dvjema drugim skupinama optuženika iz obitelji Wei i Liu još nisu završena.

Suđenje obitelji Ming održano je iza zatvorenih vrata, iako je prošle godine više od 160 ljudi, uključujući obitelji žrtava, smjelo prisustvovati izricanju presude.

Prema najvišem kineskom sudu, mafija Ming svojim operacijama prevara i kockarnicama zaradila je više od 1,4 milijarde dolara između 2015. i 2023. Njihovi zločini rezultirali su smrću 14 kineskih građana i ozljedama mnogih drugih, rekao je sud.

Više od 20 drugih članova obitelji Ming dobilo je u rujnu zatvorske kazne u rasponu od pet godina do doživotnog zatvora. Ming Xuechang, patrijarh klana, ubio se 2023. godine pokušavajući izbjeći pritvor, izjavila je tada mjanmarska vojska.

Ispovijesti uhićenih emitirane su u dokumentarcima državnih medija kako bi se naglasila odlučnost kineskih vlasti da iskorijene mreže prijevara.

Glava obitelji, Ming Xuechang, vodio je jedan od najozloglašenijih centara za prijevare u Laukkaingu.

U početku su kockanje i prostitucija bili glavni izvori prihoda za te obitelji, ali su na kraju započeli s online prijevarama, u kojima su uglavnom radili ljudi koji su bili oteti i prisiljeni provoditi te prijevare.

Prema svjedočanstvima oslobođenih radnika, unutar zidova prostranih, dobro čuvanih kompleksa vladala je kultura nasilja, a premlaćivanja i mučenja bili su rutina.

