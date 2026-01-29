Poljubac koji je sve zasjenio: Anđelka se nije odvajala od zgodnog supruga, evo tko je on

Beogradska premijera filma ‘Svadba’, održana u srijedu navečer u Sava Centru, okupila je brojna poznata imena regionalne filmske scene, no večer je bez sumnje obilježila Anđelka Stević Žugić (41). Glumica je zablistala u elegantnom bijelom izdanju, ali ono što je najviše privuklo pažnju bila je njezina očita bliskost i kemija sa suprugom Markom Žugićem.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Tajno vjenčanje i dolazak malene Čarne

Ljubavna priča Anđelke i Marka okrunjena je u rujnu 2023. godine intimnim, tajnim vjenčanjem na kojem su sudjelovali samo najbliži prijatelji i obitelj. Njihova sreća dodatno je upotpunjena u svibnju iste godine, kada su postali roditelji djevojčice Čarne.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Šuškanja potvrdili poljupcem

Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se nakon zajedničkog dolaska na premijeru filma ‘Zlatni dečko’, gdje ju je Marko pred svima zagrlio i poljubio. Time je postalo jasno da je njihovo dugogodišnje prijateljstvo preraslo u ljubav. Naime, Marko je najbolji prijatelj njezina bivšeg supruga Darija Prpića, s kojim Anđelka ima sina Jakšu.

Premijera filma ‘Svadba’ tako je, uz filmsku priču, ponudila i onu romantičnu – onu o dvoje ljudi čija se povezanost i ljubav ne mogu sakriti ni pred kamerama ni pred publikom.

