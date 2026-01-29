Bolna snimka: Uplakani muž na sanjkama vuče ranjenu ženu bježeći od dronova

Ukrajinski mediji objavili su šokantnu snimku o smrti bračnog para koji je ostao skupa do samog kraja. Ruski vojnici ubili su 27. siječnja bračni par iz sela Grabovsko u općini Krasnopoljska u Sumskoj oblasti.

"Nesretni par pokušao se spasiti, ali neprijateljske snage učinile su sve da ih spriječe u tome", rekao je vojni zapovjednik Oleg Grigorov.

Подружжя, про яке я вчора писала.



27 січня 2026 російські військові вбили подружжя, яке намагалося врятуватися з окупації.

Валерій віз свою дружину Валентину на санчатах із тимчасово окупованого села Грабовське на Сумщині. Вони долали цей шлях, сподіваючись урятуватися.

.. pic.twitter.com/qhkiRAc7Lq — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) January 29, 2026

"Bračni par iz jednog od pograničnih sela općine Krasnopol pokušavao je napustiti opasno područje. Muškarac se kretao prema sigurnijem teritoriju, prevozeći svoju ranjenu suprugu na sanjkama. Tijekom kretanja, ruske snage napale su civile, svjesne da su ispred njih mirni ljudi", stoji u objavi.

Suprug je sat vremena plakao

Snimku koja je izuzetno uznemirujuća nećemo objaviti, a možete je pogledati OVDJE.

U prvom udaru drona poginula je 52-godišnja žena. Drugi napad ubio je i njezinog supruga (54) koji je sat vremena stajao plačući. Na društvenim mrežama Ukrajinci su naveli da se zovu Valerij i Valentina.

Grigorov kaže da prva situacija nije bila kobna - bračni par je bio evakuiran i spašen. Ali, nakon što su ruske snage ponovno napale dronom, nisu imali nikakve šanse za preživljavanje ni spašavanje.

