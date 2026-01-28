Masovni napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje 12 mrtvih, ciljali i putnički vlak

Rusija je tijekom noći pokrenula masovni napad dronovima na Ukrajinu u kojem je diljem zemlje poginulo najmanje 12 ljudi. Jedan do dronova pogodio je putnički vlak u Harkivskoj oblasti uslijed čega je poginulo petero. Civilne žrtve zabilježene su i u Odesu te u okolici Kijeva, piše Euronews.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom je X profilu objavio snimku jednog od zapaljenih vagona pogođenog putničkog vlaka, a taj je napad nazvao terorističkim činom.

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

"Ubijanje civila u vagonu vlaka nema i ne može imati vojno opravdanje. U vlaku se nalazilo više od 200 putnika, od kojih je 18 bilo u vagonu kojeg je pogodio ruski dron. Rusi su znatno povećali svoju sposobnost da ubijaju i teroriziraju", napisao je Zelenski i uputio sućut obiteljima poginulih. Ponovno je saveznicima naglasio potrebu za snažnijim pritiskom na Moskvu.

Napad na Odesu

Više od 50 ruskih dronova pogodilo je u utorak i crnomorsku luku Odesu gdje su, prema izjavama dužnosnika, poginule tri osobe, a više od 30 ih je ranjeno, uključujući dvoje djece.

Mete napada bile su gradska elektroenergetska mreža, koju Rusija opetovano gađa kako bi usred zime prekinula opskrbu strujom i grijanjem.

Odesa je strateško središte za ukrajinski izvoz i česta je meta ruskih napada. Prema ukrajinskim vlastima, među dronovima korištenim u napadu na taj južni grad bili su i modeli koje je Rusija nedavno unaprijedila kako bi im poboljšala domet i udarnu moć.

Ciljali i okolicu Kijeva

Rusija je ciljala i Kijev, koji je posljednjih mjeseci pod sve češćim udarima. U napadu su poginule najmanje dvije osobe.

"U naselju Bilohorodka uslijed napada je poginulo dvoje naših sugrađana, muškarac i žena", objavio je na Telegramu čelnik vojne uprave Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik.

Prema navodima ukrajinske nacionalne policije, četverogodišnje dijete poginulog para preživjelo je napad, ali je ranjeno. Osim njega, ozlijeđeno je još najmanje troje.

POGLEDAJTE VIDEO; Dogovoreno je 90 posto mirovnog sporazuma, no Zelenski ostaje jasan: 'Želimo kraj rata, ne kraj Ukrajine'