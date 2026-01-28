FREEMAIL
KARTA JE NA STOLU /

Dogovor ili novi slom? Zelenski spreman pregovarati s Putinom o najopasnijim temama

Dogovor ili novi slom? Zelenski spreman pregovarati s Putinom o najopasnijim temama
Foto: Shutterstock

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije

28.1.2026.
6:25
Hina
Shutterstock
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je izravno pregovarati o osjetljivim pitanjima s čelnikom Kremlja Vladimirom Putinom kao dio napora za okončanje rata s Rusijom, prema riječima ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe.

Najosjetljivija pitanja u potrazi za mirovnim rješenjem tek trebaju biti riješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Jewropejska Pravda. To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporižje koju je okupirala Rusija.

Zelenski je spreman sastati se s Putinom kako bi riješio ta pitanja, rekao je Sibiha.

Rusko traženje Donjecke i Luganske regije

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije.

Elektranu Zaporižje, najveću nuklearnu elektranu u Europi, okupiraju ruske trupe od ožujka 2022., nedugo nakon početka rata.

Zelenskij je u prošlosti više puta pozivao na sastanak s ruskim predsjednikom, no Moskva nije iskazivala spremnost na sastanak dva čelnika.

Tijekom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije prvi put nakon nekoliko mjeseci održali su izravne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi se trebali nastaviti u nedjelju u Abu Dhabiju.

POGLEDAJTE VIDEO Agent ICE-a vuče ubijenog, a iza njega ostaje trag krvi nalik američkoj zastavi

Vladimir PutinVolodimir ZelenskiRat U Ukrajini
