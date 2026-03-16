Nataša Janjić Medančić progovorila o nasilju nad ženama: 'To nije paranoja, to je iskustvo'

Hrvatska glumica Nataša Janjić Medančić (44) otvoreno je progovorila o temi nasilja nad ženama, istaknuvši kako je riječ o problemu s kojim se mnoge žene susreću, iako se o njemu još uvijek nedovoljno govori. Glumica trenutačno igra u monodrami Prima Facie, koja se bavi upravo tom tematikom, a nastala je u produkciji Petit teatra u suradnji s Teatrom Exit.

U razgovoru za Story priznala je da je i sama u životu doživjela situacije koje su prelazile granice prihvatljivog ponašanja. Kako kaže, osjećaj nelagode i straha koji žene ponekad doživljavaju nije neobičan.

„Mislim da gotovo svaka žena zna taj osjećaj. Nažalost, to nije paranoja, nego iskustvo“, rekla je glumica govoreći o strahu koji žene ponekad osjećaju dok se same kreću noću.

Nasilje često ostaje neprepoznato

Iako nije željela ulaziti u detalje vlastitih iskustava, Janjić Medančić istaknula je kako granice nasilja često nisu jasno prepoznate.

Prema njezinim riječima, mnogi oblici neprimjerenog ponašanja nalaze se u takozvanim „sivim zonama“ koje društvo ponekad ne prepoznaje kao problem. Upravo zato smatra da je o tim temama važno govoriti javno i otvoreno.

Važnost odgoja djece

Glumica je istaknula i koliko joj je važno djecu odgajati u duhu poštovanja i empatije. Govoreći o svojoj petogodišnjoj kćeri Kaji, naglasila je da joj želi usaditi osjećaj vlastite vrijednosti.

Kako kaže, najvažnije joj je da njezina kći zna prepoznati vlastitu vrijednost i da nikada ne pristaje na manje od ljubavi i poštovanja.

S druge strane, svog sedmogodišnjeg sina Tonija uči odgovornosti i poštovanju prema ženama. Ističe kako je važno da dječaci razumiju da su emocije dopuštene, ali da nasilje nikada nije prihvatljivo.

Uloga koja otvara važna pitanja

U monodrami Prima Facie Nataša Janjić Medančić tumači lik uspješne odvjetnice Tesse. Riječ je o nagrađivanom djelu australske autorice Suzie Miller, koje govori o odvjetnici uvjerenoj da dobro poznaje pravni sustav – sve dok i sama ne postane žrtva seksualnog nasilja.

Glumica ističe da priča predstave pokazuje kako takvo iskustvo može poljuljati vjeru u pravdu i logiku sustava te otvoriti brojna pitanja o položaju žrtava.

