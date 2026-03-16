VELIKI PROBLEM

Nataša Janjić Medančić progovorila o nasilju nad ženama: 'To nije paranoja, to je iskustvo'

Nataša Janjić Medančić progovorila o nasilju nad ženama: 'To nije paranoja, to je iskustvo'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glumica smatra da osjećaj straha koji žene ponekad imaju nije neobičan

16.3.2026.
17:48
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska glumica Nataša Janjić Medančić (44) otvoreno je progovorila o temi nasilja nad ženama, istaknuvši kako je riječ o problemu s kojim se mnoge žene susreću, iako se o njemu još uvijek nedovoljno govori. Glumica trenutačno igra u monodrami Prima Facie, koja se bavi upravo tom tematikom, a nastala je u produkciji Petit teatra u suradnji s Teatrom Exit.

U razgovoru za Story priznala je da je i sama u životu doživjela situacije koje su prelazile granice prihvatljivog ponašanja. Kako kaže, osjećaj nelagode i straha koji žene ponekad doživljavaju nije neobičan.

„Mislim da gotovo svaka žena zna taj osjećaj. Nažalost, to nije paranoja, nego iskustvo“, rekla je glumica govoreći o strahu koji žene ponekad osjećaju dok se same kreću noću.

Nataša Janjić Medančić progovorila o nasilju nad ženama: 'To nije paranoja, to je iskustvo'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nasilje često ostaje neprepoznato

Iako nije željela ulaziti u detalje vlastitih iskustava, Janjić Medančić istaknula je kako granice nasilja često nisu jasno prepoznate.

Prema njezinim riječima, mnogi oblici neprimjerenog ponašanja nalaze se u takozvanim „sivim zonama“ koje društvo ponekad ne prepoznaje kao problem. Upravo zato smatra da je o tim temama važno govoriti javno i otvoreno.

Važnost odgoja djece

Glumica je istaknula i koliko joj je važno djecu odgajati u duhu poštovanja i empatije. Govoreći o svojoj petogodišnjoj kćeri Kaji, naglasila je da joj želi usaditi osjećaj vlastite vrijednosti.

Kako kaže, najvažnije joj je da njezina kći zna prepoznati vlastitu vrijednost i da nikada ne pristaje na manje od ljubavi i poštovanja.

S druge strane, svog sedmogodišnjeg sina Tonija uči odgovornosti i poštovanju prema ženama. Ističe kako je važno da dječaci razumiju da su emocije dopuštene, ali da nasilje nikada nije prihvatljivo.

Uloga koja otvara važna pitanja

U monodrami Prima Facie Nataša Janjić Medančić tumači lik uspješne odvjetnice Tesse. Riječ je o nagrađivanom djelu australske autorice Suzie Miller, koje govori o odvjetnici uvjerenoj da dobro poznaje pravni sustav – sve dok i sama ne postane žrtva seksualnog nasilja.

Glumica ističe da priča predstave pokazuje kako takvo iskustvo može poljuljati vjeru u pravdu i logiku sustava te otvoriti brojna pitanja o položaju žrtava.

POGLEDAJTE VIDEO:Na području Zadra od početka godine izbilo više od 300 požara: 'Prijavite spaljivanje korova'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
