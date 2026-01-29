Aleksandar Vučić vraća vojni rok u Srbiju, brinu ga vojni savezi u susjedstvu

Srbija ponovno uvodi vojni rok, objavio je u četvrtak predsjednik Aleksandar Vučić rekavši da je zabrinut zbog navodnog formiranja vojnih saveza protiv Srbije. Obvezno služenje vojske uvest će se krajem 2026. ili početkom 2027., rekao je Vučić nakon sastanka s vojnim čelnicima. Srbija je redovni vojni rok ukinula 2011., ali je ostavila mogućnost dragovoljnog odlaska u vojnu službu.

"Vrlo smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju protiv Srbije i sukladno tome se ponašamo odgovorno, ozbiljno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju", rekao je Vučić. Dodao je da su "drastično i dramatično" uvećani obrambeni kapaciteti ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane odbrane.

"Imamo rekordna izdvajanja oko 2,65 posto BDP-a za sustav obrane i sigurnosti, čak i nešto više, ali ne na najdirektniji način, a od tog velikog novca čak 54,1 posto su investicije", rekao je Vučić. Prema procjeni Međunarodnog monetarnog fonda, bruto domaći proizvod Srbije za 2025. je 100,05 milijardi dolara, odnosno 15.322 dolara po stanovniku kojih je u Srbiji 6,689 milijuna.

