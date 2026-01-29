Najveće holivudske zvijezde garantiraju večernju zabavu za cijelu obitelj na RTL Kockici!

RTL Kockica najavljuje novi filmski program vikendom koji će gledatelje provesti kroz različite žanrove - od misterija i akcijskih avantura do znanstvene fantastike i drame. Svake subote i nedjelje od 20 sati emitirat će se uzbudljivi naslovi za sve generacije, uz vrhunske izvedbe glumačkih zvijezda kao što su Kate Hudson, Peter Sarsgaard, Liam Neeson, Jessica Biel, Keanu Reeves, Robert De Niro i mnogi drugi.

U subotu, 31. siječnja, prikazat će se 'Ključ tajni' ('The Skeleton Key'). Filmovi koji će se prikazivati u veljači su 'A-Team' ('The A-Team'), 'Dan kada je Zemlja stala' ('The Day The Earth Stood Still'), 'Krijumčari' ('Contraband'), 'Loše sjeme 2' ('The Bad Seed Returns'), 'Vatrene kacige' ('Backdraft'), 'Smrtonosna utrka 2' ('Death Race 2'), 'Vidjet ćemo' ('E poi si vede') te 'Il Mammone'.

Intrigantni triler-horor 'Ključ tajni' ('The Skeleton Key'), koji gledatelji mogu gledati već ovu subotu, prati priču mlade Caroline koja prihvati posao u izoliranoj kući u Louisiani. Istražujući tajanstvenu imovinu i otkrivajući mračne tajne, Caroline se suočava s nizom neobičnih i zastrašujućih događaja. Ovaj film spaja elemente misterije i napetosti koji će gledatelje držati prikovanima uz ekran, a tu su i odlične glumačke izvedbe. Mladu Caroline glumi Kate Hudson, a tu su još i Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt i drugi.

Foto: Rtl

Veljača će započeti filmom 'A-Team', modernom ekranizacijom kultne TV serije o četiri elitna vojnika specijalnih postrojbi koji su nepravedno optuženi za zločin koji nisu počinili te moraju dokazati svoju nevinost. Glumačku postavu akcijske uspješnice čine Liam Neeson, Bradley Cooper, Patrick Wilson, Jessica Biel i drugi. Publiku očekuju spektakularne akcijske scene, brze potjere i humor koji daje posebnu dinamiku ovom uzbudljivom ostvarenju.

Foto: Rtl

U znanstveno-fantastičnoj drami 'Dan kada je Zemlja stala' ('The Day The Earth Stood Still'), koji će se prikazivati u subotu 7. veljače, svijet se suočava s dolaskom tajanstvenog posjetitelja koji prijeti potpunim prekidom civilizacije. Film istražuje ljudsku prirodu, strahove i mogućnost komunikacije s nepoznatim, postavljajući pitanja o tome što znači biti čovjek. Naslov je moderni remake klasika znanstveno-fantastičnog žanra iz 1951. godine. U novijoj verziji iz 2008. godine okupljena je zvjezdana postava predvođena Keanu Reevesom, Jennifer Connelly i Kathy Bates.

Foto: Rtl

Ljubitelji napetih akcijskih filmova ponovno će doći na svoje 8. veljače kad je na redu film 'Krijumčari' ('Contraband'). Radnja se vrti oko bivšeg krijumčara, kojeg tumači Mark Wahlberg, koji je odlučio ostaviti mračnu prošlost iza sebe kako bi se posvetio obitelji. Ipak, kad se njegov šogor nađe u po život opasnim problemima i u dugu prema opasnom kriminalcu, glavni junak se vratiti u opasni svijet krijumčarenja kako bi spasio voljene.

Nakon toga, u subotu 14. veljače, emitirat će se psihološki triler 'Loše sjeme 2' ('The Bad Seed Returns'), koji istražuje mračne aspekte ljudske prirode kroz nove situacije koje testiraju granice morala i obiteljske povezanosti, a u nedjelju je na rasporedu klasik akcijskog žanra 'Vatrene kacige' ('Backdraft'). William Baldwin, Kurt Russell, Donald Sutherland i Robert De Niro donose priču o hrabrim čikaškim vatrogascima, prikazujući njihove svakodnevne borbe, ali i snažne trenutke kolegijalnosti i hrabrosti.

Foto: Rtl

Foto: Universal Pictures

Sljedeći vikend na redu je uzbudljiva adrenalinom nabijena 'Smrtonosna utrka 2' ('Death Race 2'), prednastavak brutalne akcijske franšize gdje zatvorenici sudjeluju u smrtonosnoj utrci za slobodu. Kombinacija brze vožnje, taktike i surovih borbi na stazi čini ovaj film vrhunskim izborom za sve koji vole akciju bez kompromisa i na rasporedu je u subotu 21. veljače, a zatim u nedjelju stiže jedan naslov iz talijanske kinematografije.

Foto: Rtl

Film 'Vidjet ćemo' ('E poi si vede') donosi dramsku komediju u kojoj se tri mladića natječu za radno mjesto u pravnom uredu općine. Ovaj šarmantni film donosi laganiji, ali emotivno bogat sadržaj koji će publiku nasmijati i raznježiti.

Talijanska komedija 'Il Mammone' emitirat će se posljednji dan veljače i zabaviti gledatelje pričom o uspješnom i obrazovanom profesoru koji i dalje živi s roditeljima. Uz duhovite momente i karakteristične likove, film je odličan izbor za opuštenu večernju zabavu.

Izbor filmova vikendom na RTL Kockici donosi po nešto za svačiji ukus, od napetih trilera preko akcijskih uspješnica i emotivnih priča do zabavnih komedija - uživajte u raznolikim filmskim naslovima na Kockici svake subote i nedjelje od 20 sati!