Drama hrvatskog rekordera: Završio u bolnici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski atletičar i rekorder na 800 metara, Marino Bloudek završio je u bolnici u Tokiju gdje se nalazi na Svjetskom prvenstvu. Marino je u petak povraćao i imao povišenu temperaturu te je završio u bolnici na pretragama.

"Otpustili su ga u petak navečer iz bolnice. Primio je 1000 ml fiziološke otopine i neke lijekove protiv mučnine. Ne znaju što je točan uzrok, nalaz još nismo dobili. Uglavnom, puno je bolje sada, ali smo za svaki slučaj odlučili preskočiti trening u subotu", rekao je za Sportske novosti Marinov trener Mladen Kršek.

Želimo Marinu brz i uspješan oporavak kako bi bio spreman za nastup u kvalifikacijama na 800 metara koje su na rasporedu u utorak navečer.

Podsjetimo, iza Marina Bloudeka je najbolja sezona u njegovoj karijeri u kojoj je srušio 51 godinu star hrvatski rekord Luciana Sušnja.

