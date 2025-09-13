BRZ OPORAVAK /

Drama hrvatskog rekordera: Završio u bolnici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu

Drama hrvatskog rekordera: Završio u bolnici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Marino je u petak povraćao i imao povišenu temperaturu te je završio u bolnici na pretragama

13.9.2025.
9:08
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski atletičar i rekorder na 800 metara, Marino Bloudek završio je u bolnici u Tokiju gdje se nalazi na Svjetskom prvenstvu. Marino je u petak povraćao i imao povišenu temperaturu te je završio u bolnici na pretragama.

"Otpustili su ga u petak navečer iz bolnice. Primio je 1000 ml fiziološke otopine i neke lijekove protiv mučnine. Ne znaju što je točan uzrok, nalaz još nismo dobili. Uglavnom, puno je bolje sada, ali smo za svaki slučaj odlučili preskočiti trening u subotu", rekao je za Sportske novosti Marinov trener Mladen Kršek

Sve o Svjetskom prvenstvu u ateltici čitajte na portalu Net.hr

Želimo Marinu brz i uspješan oporavak kako bi bio spreman za nastup u kvalifikacijama na 800 metara koje su na rasporedu u utorak navečer. 

Podsjetimo, iza Marina Bloudeka je najbolja sezona u njegovoj karijeri u kojoj je srušio 51 godinu star hrvatski rekord Luciana Sušnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'

Marino BloudekSp U Atletici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZ OPORAVAK /
Drama hrvatskog rekordera: Završio u bolnici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu