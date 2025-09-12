Prvi Hrvat ikad izabran na draftu posebna je priča kojoj nisu odoljeli ni Amerikanci: 'Sve je to zbog Medveščaka'

Hokejaši Siska u jeku su priprema za novu sezonu. No ovih dana morat će dodati gas jer na treninzima ih lovi budući NHL igrač.

Bruno Idžan ovog je ljeta postao prava zvijezda. Na ovogodišnjem NHL draftu izabrali su ga Ottawa Senatorsi, čime je postao prvi Hrvat koji se time može pohvaliti.

"Gledao sam ga uživo, od doma. Gledao sam ga s ostalim dečkima iz tima. Mislim, bila je luda reakcija, baš sam bio iznenađen i jako sam bio sretan", rekao je Bruno.

Kako bi se pripremio za najveću razinu hokeja na svijetu, Bruno će iduće godine nastupati za sveučilište Wisconsin. No cijela priča počela je još prije 15 godina na malenom klizalištu Zagrebačkog velesajma. Prvi klub bila mu je Mladost, a nakon toga uslijedile su epizode u Sloveniji i Švedskoj. Potom je potpisao za Sisak, a onda je prošle sezone stigao na radar Lincoln Starsa, ekipe koja nastupa u najjačoj juniorskoj ligi na svijetu. No ovaj skromni mladić priznaje - da nije bilo uspjeha Medveščaka, hokejom se vjerojatno ne bi ni bavio.

"Pa ja sam zbog toga krenuo trenirati hokej tako da je to imalo veliki utjecaj na mene. Tamo sam se zapravo zaljubio u hokej i od tada nisam prestao."

Zlata vrijedni savjeti

Iako do ove godine nismo imali hokejaša izabranog na NHL draftu, najjača svjetska liga već se upoznala s Hrvatskom. Borna Rendulić ondje je proveo tri sezone nastupajući za Colorado Avalanche i Vancouver Canuckse. A sada će 14 godina mlađem Bruni, njegovi savjeti biti zlata vrijedni.

"Čestitao mi je. Igramo skupa u reprezentaciji, dobri smo prijatelji tako da znamo se i u kontaktu smo cijelo vrijeme."

No, Bruno danas vjerojatno ne bi bio to što je da ne dolazi iz obitelji Idžan. Oba njegova brata, tri godine stariji Vito i tri godine mlađi Matko, žive za hokej na ledu. Vito je s njim prošle godine dijelio svlačionicu u Sisku, dok se Matko kao junior još kali u zagrebačkoj Mladosti.

"Stariji brat je krenuo prvi, ja sam krenuo njegovim stopama, a mlađi brat mojim. Uvijek otkad smo bili mali svi treniramo skupa. Stalno smo na ledu skupa, kompetitivni smo i stalno nešto treniramo skupa, natječemo se tako da mi to puno znači."

Bruno Idžan posljednjih je 10 godina sjajnim statistikama dolazio na radar velikog broja europskih i svjetskih skauta. Godine 2017. kao kadet Mladosti u 30 utakmica postigao je nevjerojatnih 126 golova čemu je dodao 74 asistencije. Takve brojke dokaz su da je ovdje zaista riječ o nečem posebnom. Što nije moglo proći ispod radara velikog NHL-a.