Favoritkinja za zlato na 1500m suspendirana sa SP-a u Tokiju

Etiopska atletičarka Diribe Welteji suspendirana je sa Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju gdje je bila favoritkinja za zlato na 1500 metara.

Welteji će propustiti Svjetsko atletsko prvenstvo nakon što je u petak Sud za sportsku arbitražu (CAS) potvrdio zahtjev za njezinu privremenu suspenziju od strane Jedinice za integritet atletike (AIU) dok se vodi postupak protiv dopinga.

Ova 23-godišnjakinja, koja je osvojila srebro na 1500 metara na posljednjem svjetskom prvenstvu u Budimpešti prije dvije godine, oslobođena je optužbe za nedavanje ili odbijanje davanja uzorka za doping od strane Etiopskog antidopinškog tijela krajem kolovoza.

AIU se žalio CAS-u koji je presudio da se Welteji ne natječe dok se stvar ne riješi.

Welteji je trebala trčati u ženskim kvalifikacijskim utrkama na 1500 metara na Nacionalnom stadionu u Tokiju u subotu.

