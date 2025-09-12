Bad Blue Boysi pred povijesne izbore: 'Sudjelovanje je pravo i obveza'

U subotu Dinamo ulazi u novu eru, održat će se prvi izbori po novom Statutu, usvojenom prije nešto više od mjesec dana. Time je ukinuta dosadašnja praksa s dvostrukom funkcijom predsjednika, a ubuduće će klub imati samo jednog čelnog čovjeka.

Na izbore je izašla samo lista Dinamovo proljeće, predvođena Zvonimirom Bobanom, što gotovo sigurno znači da će legendarni kapetan postati novi predsjednik kluba.

Uoči glasanja, Bad Blue Boysi su pozvali sve članove Dinama da iskoriste svoje pravo glasa:

'Ovo su prvi izbori po novom Statutu. Pozivamo članove da izađu na izbore i pokažu odgovornost prema klubu i borbi koja je dovela do ovakvog trenutka. Sudjelovanje nije samo pravo, nego i obveza kojom čuvamo Dinamo i dokazujemo da smo dio njegova života,' poručili su Boysi.

Dinamo je na službenim stranicama objavio sve detalje o procesu glasanja, uključujući upute za one koji neće moći glasati na stadionu.

