FIFA zatrpana zahtjevima za SP: Nikad veća potražnja za ulaznicama u prvih 24 sata!

FIFA je objavila kako je u prvih 24 sata od otvaranja pretprodaje za Svjetsko prvenstvo 2026. zaprimila više od 1,5 milijuna zahtjeva za ulaznice iz čak 210 zemalja. Riječ je o nevjerojatnom interesu za prvi Mundijal u povijesti koji će okupiti čak 48 reprezentacija i donijeti rekordnih 104 utakmice.

Najveća potražnja dolazi očekivano iz zemalja domaćina Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, ali i iz nogometnih sila poput Argentine, Brazila, Engleske, Španjolske, Portugala i Njemačke. Time je potvrđen globalni interes za natjecanje koje će se održati u 16 gradova diljem Sjeverne Amerike.

Kako funkcionira prijava za ulaznice?

Navijači se mogu prijaviti za pretprodajni ždrijeb do 19. rujna u 18. Vrijeme prijave ne utječe na šanse, jer će se kupci birati nasumično. Oni koji budu izabrani, dobit će obavijest putem e-maila od 29. rujna, a od 1. listopada moći će kupiti svoje ulaznice u dodijeljenim terminima.

Cijene i sustav prodaje

Ulaznice kreću od 60 dolara, ali FIFA će koristiti dinamičko određivanje cijena što znači da će one varirati ovisno o potražnji u pojedinim fazama prodaje. Sljedeće faze prodaje očekuju se već u listopadu.

Organizatori očekuju da će SP 2026 biti najveći u povijesti, ne samo po broju utakmica i reprezentacija, već i po interesu navijača. Ako je suditi prema prvom danu pretprodaje – turnir već sada obara rekorde.

Pogledajte video: Prvi klub iz Hrvatske koji je posjetio novog Papu: Pomogao je i Zlatko Dalić, a evo što je Sveti Otac dobio na poklon