Milan nije štedio: Luka Modrić dobio rođendansku tortu kao rijetko tko

Nakon što je imao veličanstven doček rođendan u Zagrebu tj. na Maksiiru, Luka Modrić je isto doživio i u novom gradu, Milanu. Ovoga ljeta stigao je u Milan, a već je postao ključna figura momčadi i jedan od nositelja igre.

Sedmerostruki prvak Europe priredio mu je rođendansku tortu s natpisom „Sretan rođendan, Luka“, uz poruku na društvenim mrežama: „Poseban igrač, poseban dan, posebno iznenađenje.“

Sve o Luku Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Modrićeva karijera obilježena je trofejima i povijesnim uspjesima, šest Liga prvaka s Real Madridom, srebro i bronca na svjetskim prvenstvima s Hrvatskom te prestižna Zlatna lopta kojom je 2018. prekinuo dugogodišnju dominaciju Messija i Ronalda.

