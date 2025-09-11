SVE ZA LUKU /

Milan nije štedio: Luka Modrić dobio rođendansku tortu kao rijetko tko
Foto: Profimedia

„Poseban igrač, poseban dan, posebno iznenađenje.“

11.9.2025.
22:23
Sportski.net
Profimedia
Nakon što je imao veličanstven doček rođendan u Zagrebu tj. na Maksiiru, Luka Modrić je isto doživio i u novom gradu, Milanu. Ovoga ljeta stigao je u Milan, a već je postao ključna figura momčadi i jedan od nositelja igre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

 

 

 

Sedmerostruki prvak Europe priredio mu je rođendansku tortu s natpisom „Sretan rođendan, Luka“, uz poruku na društvenim mrežama: „Poseban igrač, poseban dan, posebno iznenađenje.“

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

 

 

 

Modrićeva karijera obilježena je trofejima i povijesnim uspjesima, šest Liga prvaka s Real Madridom, srebro i bronca na svjetskim prvenstvima s Hrvatskom te prestižna Zlatna lopta kojom je 2018. prekinuo dugogodišnju dominaciju Messija i Ronalda.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić sipao hvalospjeve o Modriću: 'Već je postao motor Milana! Gvardiol? Definitivno otpao...'

Luka ModrićMilanTortaRođendan
Milan nije štedio: Luka Modrić dobio rođendansku tortu kao rijetko tko