Novinar otkrio najbolji 'gol' legendarnog napadača: 'Cavani je spasio život mom djetetu'

Veliki broj nogometnih zaljubljenika obožavao je gledati kako igra i zabija Edinson Cavani. Na terenu je uvijek pokazivao srce, a sada stiže priča u kojoj je to isto srce pokazao izvan terena.

Urugvajski novinar Rafa Cotelo otkrio je kako mu je Cavani pomogao u najtežem trenutku života, kada je njegova 14 godišnja kći Ema trebala hitnu operaciju zbog liječenja kroničnog neurološkog stanja.

Privatna klinika koja je trebala primiti djevojčicu zahtijevala je hitnu isplatu u gotovini, što je za novinara bilo potpuno nemoguće. Očajan, odlučio je kontaktirati Edinsona Cavanija, kojeg je poznavao od ranije i koji je pristao izuzetno brzo platiti sve potrebne troškove.

Nova prilika za život

Zahvaljujući Cavaniju, Ema je dobila novu priliku za život. Cotelo je kasnije uspio skupiti novac i vratiti ga, no Cavani o tome nikada nije govorio.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗘: 𝗘𝗱𝗶𝗻𝘀𝗼𝗻 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗮 𝘀𝗮𝘂𝘃𝗲́ 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱'𝘂𝗻 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆𝗲𝗻 ! 😳 👏



Il y a environ 1 an, Rafa Cotelo, un journaliste uruguayen, fut confronté à une horrible situation: 𝘀𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟰… pic.twitter.com/89kVbmDIiC — Footballogue (@Footballogue) September 10, 2025

"Nikad to nije spomenuo, ali srećom sam mu uspio vratiti novac. To je bila moja briga, a on mi je samo rekao: O čemu ti pričaš? Važno je da je Ema dobro", otkrio je Cotelo.

Cavani danas ima 38 godina i nosi dres Boce Juniors. U bogatoj karijeri nastupao je za Palermo, Napoli, PSG, Manchester United i Valenciju. Za urugvajsku reprezentaciju zaigrao je 136 puta i zabio 58 golova.

