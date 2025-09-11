Novinar otkrio najbolji 'gol' legendarnog napadača: 'Cavani je spasio život mom djetetu'
'On mi je samo rekao: O čemu ti pričaš? Važno je da je Ema dobro', otkrio je Cotelo
Veliki broj nogometnih zaljubljenika obožavao je gledati kako igra i zabija Edinson Cavani. Na terenu je uvijek pokazivao srce, a sada stiže priča u kojoj je to isto srce pokazao izvan terena.
Urugvajski novinar Rafa Cotelo otkrio je kako mu je Cavani pomogao u najtežem trenutku života, kada je njegova 14 godišnja kći Ema trebala hitnu operaciju zbog liječenja kroničnog neurološkog stanja.
Privatna klinika koja je trebala primiti djevojčicu zahtijevala je hitnu isplatu u gotovini, što je za novinara bilo potpuno nemoguće. Očajan, odlučio je kontaktirati Edinsona Cavanija, kojeg je poznavao od ranije i koji je pristao izuzetno brzo platiti sve potrebne troškove.
Nova prilika za život
Zahvaljujući Cavaniju, Ema je dobila novu priliku za život. Cotelo je kasnije uspio skupiti novac i vratiti ga, no Cavani o tome nikada nije govorio.
"Nikad to nije spomenuo, ali srećom sam mu uspio vratiti novac. To je bila moja briga, a on mi je samo rekao: O čemu ti pričaš? Važno je da je Ema dobro", otkrio je Cotelo.
Cavani danas ima 38 godina i nosi dres Boce Juniors. U bogatoj karijeri nastupao je za Palermo, Napoli, PSG, Manchester United i Valenciju. Za urugvajsku reprezentaciju zaigrao je 136 puta i zabio 58 golova.
POGLEDAJTE VIDEO: HOO dodijelio Nagrade Dražena Petrovića, evo tko su dobitnici svečanog priznanja