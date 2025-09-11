TRANSFER BOMBA /

Partizan kao Dinamo: Igrač Milana na korak do dolaska u Beograd, ali postoji jedan problem

Partizan kao Dinamo: Igrač Milana na korak do dolaska u Beograd, ali postoji jedan problem
Prema informacijama koje stižu iz Srbije, mladić je izrazio želju za prelaskom u Partizan iz Milana

Partizan je blizu transfera talentiranog nogometaša talijanskog Milana Chake Traorèa (20), objavio je Sportal.rs.

Pregovori su u tijeku i navodno se jako dobro razvijaju te bi mladić, koji je rekao agentima da želi u Partizan, uskoro mogao stići u Beograd.

Potencijalni problem za Partizan je njegova plaća koja iznosi 30.000 eura.

Traore je rodom iz Obale Bjelokossti, a nogometni put je započeo u Parmi, član Milana je od 2023. godine, a prošlu sezonu je proveo na posudbi u Palermu.

