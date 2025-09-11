Subota je povijesni dan za demokratski Dinamo: Ovo su detalji

Dinamo se sprema za prve potpuno demokratske izbore u povijesti kluba. Dinamo je pozvao svoje članove da izađu na izbore i sudjeluju u izboru članova skupštine kluba.

Izbori će se održati u subotu, 13. rujna od 9 do 19 sati ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona, ali glasati se može i online. Na izborima se bira 50 članova Skupštine, predsjednik kluba, predsjednik Nadzornog odbora, zamjenik predsjednika NO i sedam članova NO.

Sve novosti o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

Za izbore se kandidirala jedna lista, Dinamovo proljeće čiji je kandidat za predsjednika Zvonimir Boban.

Glasati mogu svi članovi kluba koji su imali članstvo za 2024. godinu te ga produžili i za 2025. godinu. Sve detalje o izborima možete pronaći na službenim stranicama kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan