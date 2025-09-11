NOVI ROĐENDAN /

Subota je povijesni dan za demokratski Dinamo: Ovo su detalji

Foto: Marko Prpic/pixsell

11.9.2025.
13:36
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
Dinamo se sprema za prve potpuno demokratske izbore u povijesti kluba. Dinamo je pozvao svoje članove da izađu na izbore i sudjeluju u izboru članova skupštine kluba.

Izbori će se održati u subotu, 13. rujna od 9 do 19 sati ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona, ali glasati se može i online. Na izborima se bira 50 članova Skupštine, predsjednik kluba, predsjednik Nadzornog odbora, zamjenik predsjednika NO i sedam članova NO

Sve novosti o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

Za izbore se kandidirala jedna lista, Dinamovo proljeće čiji je kandidat za predsjednika Zvonimir Boban

Glasati mogu svi članovi kluba koji su imali članstvo za 2024. godinu te ga produžili i za 2025. godinu. Sve detalje o izborima možete pronaći na službenim stranicama kluba

