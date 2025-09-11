Dinamo očekuje okršaj sa slavnim trenerom, a on nam je rekao što očekuje: 'Plavi imaju jedan problem'

Nogometaši zagrebačkog Dinama rutinski su u srijedu izborili plasman u osminu finala hrvatskog Kupa nakon što su u susretu 16-ine finala kao gosti pobijedili imenjaka iz Predavca sa 6-0.

Dinamo Predavac, član četvrtog razreda hrvatskog nogometa, dobro se držao u prvom poluvremenu primivši dva gola, no u nastavku su gosti još četiri puta tresli mrežu.

Sljedeći protivnik zagrebačkog Dinama u Kupu bit će drugoligaš Karlovac 1919, na čijoj klupi sjedi poznati hrvatski trener, bivši reprezentativac i česti sugovornik portala Net.hr Igor Pamić.

Foto: Marko Jurinec/pixsell

U četvrtak smo kontaktirali Pamića, koji je s nama podijelio svoja očekivanja u dvoboju s Dinamom i istaknuo da njegova momčad u tu utakmicu ulazi potpuno neopterećeno.

"Gledajte, mi nismo opterećeni ničime, niti rezultatom u ligi niti niti u Kupu. Naše je samo da se što bolje prezentiramo. A normalno da ovaj smo zadovoljni svi u klubu, ali i navijači što sto ćemo ipak u službenoj utakmici ugostiti Dinamo. To smo napravili svojom zaslugom i ne očekujemo ništa osim da bude pun stadion i da moji dečki osjete tu atmosferu u kakvoj većina nikad nije igrala. I to je jedna nagrada za sve što su napravili u ove tri godine. Znači, znaju svi da smo ušli u dva ranga više, jedan pa drugi. Sada imamo jednu dosta mladu momčad koja koja će tu imati, ponavljam, jedno zadovoljstvo nastupiti u toj utakmici. Rezultat nam je potpuno nebitan", rekao je Pamić u uvodu.

Foto: Kl-photo

Potom se osvrnuo na samu utakmicu i odgovorio na pitanje priželjkuje li neko senzacionalno iznenađenje u utakmici protiv Plavih. Naime događala su se u prošlosti Dinamu neočekivana ispadanja protiv niželigaša.

"Ja kao trener moram pristupiti toj utakmici na jedan način da se mi stvarno samo prezentiramo u pravom svjetlu i sigurno ćemo biti neopterećeni rezultatom. Nisam još čuo da postoji trener i igrač koji želi neku utakmicu izgubiti. Međutim, opet ponavljam, iznenađenja su moguća. Svi smo svjesni, ja sam svjestan da je Dinamo prejak za nas. Dinamo je prejak, realno, i po mnogočemu za HNL a, kamoli za nas, tako da to su prevelike razlike. Međutim, opet ponavljam, mi ćemo ući u utakmicu na način koji sam rekao, a onda ćemo vidjeti što će Bog dati", istaknuo je.

Na kraju je Pamić podijelio svoje razmišljanja o ekipi Dinama, koja je ovoga ljeta doživjela velike promjene u momčadi.

"Dinamo ima jedan problem da u defanzivnoj igri previše protivniku dozvoli šanse. Samo u tom segmentu se Dinamo mora još popraviti. U ofenzivnom dijelu stvaraju dovoljno šansi, dovoljno je to i energije i samopouzdanja. Jedna momčad koja je gladna, vidi se da je gladna po ritmu, svi su svjesni kako momčad radi. Ja očekujem da će biti samo bolje, što je realno. Novi trener, novi igrači i nije to baš tako jednostavno, kao što ljudi misle. Dinamo je ono što je trebao i napravio, odlično za sada. Bez obzira na kiks u Varaždinu, pitanje je koliko je to kiks. Varaždin je dobra momčad. Dinamo je na dobrom putu i uvjeren sam da će izgledati još puno bolje. Siguran sam u to, pogotovo sad nakon što imaju to samopouzdanje dobrog ulaska i što su sve više vremenski zajedno", zaključio je Pamić.

