Određeni suci za nastavak HNL-a: Evo tko dijeli pravdu na važnim susretima u Varaždinu i Zagrebu

Nakon reprezentativne stanke nastavlja se HNL. Na službenoj stranici objavljen je raspored parova, sudaca, delegata i kontrolora za nadolazeće šesto kolo.

Kolo u petak otvaraju Slaven Belupo i Istra u 21 sat. Glavni sudac je Zdenko Lovrić, pomažu mu Ivan Mihalj i Filip Krznarić, a u VAR-u je Fran Jović.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, a prva će se igrati u Varaždinu gdje će istoimeni domaćin s početkom u 17 sati ugostiti Hajduk. Taj će ogled suditi Patrik Kolarić, pomoćnici su Ivan Starčević i Nikola Kečkiš dok će u VAR sobi biti Tihomir Pejin. Kolarić je ove sezone sudio jednu utakmicu Hajduka, kada su na Poljudu svladali Istru 1961 2-1.

Druga utakmica dana igra se u 19.45 na Rujevici između Rijeke i Lokomotive. Pravdu dijeli Duje Strukan uz pomoć Bojana Zobenice i Ivana Janića, dok će u VAR-u biti Dario Bel.

U nedjelju su na rasporedu još dvije utakmice, a prva se igra na Opus Areni. Ante Čulina je glavni sudac, Dario Kolarević i Marko Maloča su pomoćnici, a u VAR-u će biti Mario Zebec. Čulina je sudio utakmicu drugog kola na Opus Areni između Osijeka i Rijeke kada nije bilo pogodaka, ali zato jest sedam žutih te jednog crvenog kartona.

Kolo se zatvara na Maksimiru između Dinama i Gorice u 19:15 sati. Glavni sudac je Patrik Pavlešić, pomažu mu Luka Pajić i Bruno Premužaj, a u VAR-u će sjediti Ivan Bebek. Pavlešić je već sudio Dinamu ove sezone, kad su Plavi na Maksimiru svladali Vukovar 1991 3-0.

