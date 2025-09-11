Dinamo raskinuo ugovor s članom Uprave: 'Ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima'

Darko Podnar više nije član Uprave Dinama, potvrdio je klub u četvrtak.

Od Podnara, koji je u Dinamu bio od 2023. godine, klub se oprostio porukom objavljenom na službenoj stranici. objavu Dinama prenosimo u cijelosti.

"GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost da je s gospodinom Darkom Podnarom sporazumno raskinut ugovor te on više nije član Uprave našeg kluba. Dužnost člana Uprave obnašao je od ožujka 2023. godine.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Tijekom svog mandata gospodin Podnar dao je vrijedan doprinos u radu Uprave i funkcioniranju kluba u zahtjevnim razdobljima. Njegov angažman ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima, a iza njega ostaju brojni projekti i aktivnosti koji će nastaviti koristiti Dinamu i u budućnosti.

GNK Dinamo ovom prilikom upućuje zahvalnost gospodinu Podnaru na uloženom vremenu i energiji te mu želi puno sreće u daljnjem profesionalnom i osobnom životu. Naš klub će uvijek s poštovanjem gledati na njegov doprinos i suradnju."

