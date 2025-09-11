Dinamo raskinuo ugovor s članom Uprave: 'Ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima'
Dinamo je službeno potvrdio rastanak
Darko Podnar više nije član Uprave Dinama, potvrdio je klub u četvrtak.
Od Podnara, koji je u Dinamu bio od 2023. godine, klub se oprostio porukom objavljenom na službenoj stranici. objavu Dinama prenosimo u cijelosti.
"GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost da je s gospodinom Darkom Podnarom sporazumno raskinut ugovor te on više nije član Uprave našeg kluba. Dužnost člana Uprave obnašao je od ožujka 2023. godine.
Tijekom svog mandata gospodin Podnar dao je vrijedan doprinos u radu Uprave i funkcioniranju kluba u zahtjevnim razdobljima. Njegov angažman ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima, a iza njega ostaju brojni projekti i aktivnosti koji će nastaviti koristiti Dinamu i u budućnosti.
GNK Dinamo ovom prilikom upućuje zahvalnost gospodinu Podnaru na uloženom vremenu i energiji te mu želi puno sreće u daljnjem profesionalnom i osobnom životu. Naš klub će uvijek s poštovanjem gledati na njegov doprinos i suradnju."
