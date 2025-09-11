OSTAO U ŠOKU /

Poznati Hrvat zgrozio Podolskog: 'Išao je za novcem...Ne bih ga nikad htio u klubu'

Lukas Podolski ostao u šoku zbog poteza Čolaka

11.9.2025.
13:37
Lukas Podolski, legendarni njemački napadač,otkrio je da ga je jako razočarao hrvatski napadač Antonio-Mirko Čolak.

Sada 31-godišnji Čolak bio je blizu transfera u poljski Gornik Zabrze, klub čija je Podolski legenda, no, iako je prošao liječnički i usmeno sve dogovorio, taj posao se nije ostvario te je hrvatski napadač završio u varšavskoj Legiji.

"Što da vam kažem? Išao je za novcem... Svi se ponašamo onako kako mislimo da je ispravno. Ako se s nekim nešto dogovori, stisne ruku, snimi video u kojem pokazuje na klupski grb... I sve to su prave snimke, nije to stvorila umjetna inteligencija", rekao je Podolski i dodao:

"Da sam predsjednik kluba, nikada ne bih htio imati igrača s takvim karakterom i osobnošću. Ne bih imao nikakve veze ni s njim ni s njegovim agentom. Možda je na kraju i dobro da je sve završilo ovako".

Čolak je prije dolaska u Legiju ovoga ljeta ranije u karijeri igrao za Nurnberg, Lechiju, Kaiserslautern, Darmstadt, Hoffenheim, Ingolstadt, Rijeku, PAOK, Malmo, Rangers, Parmu i Speziju.

Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je tri puta.

