Splitski as mijenja planove: Umjesto kod Štimca, odlazi na otok u Sredozemlju

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Caktaš je početkom kolovoza raskinuo ugovor s turskim Kocaelisporom, gdje je odigrao svoju posljednju utakmicu još 7. siječnja

11.9.2025.
12:22
Mijo Caktaš, nekadašnji kapetan Hajduka i jedan od najboljih strijelaca HNL-a u posljednjem desetljeću, ipak neće pojačati momčad Zrinjskog koju vodi Igora Štimca kako je prvobitno bilo najavljeno na različitim sportskim portalima. Umjesto povratka u regionalni nogomet, 33-godišnji veznjak karijeru nastavlja na Cipru.

Prema tamošnjim medijima, u završnoj je fazi dogovora s Anorthosisom, trenutno desetoplasiranim klubom ciparske lige.

 

 

Podsjetimo, Caktaš je početkom kolovoza raskinuo ugovor s turskim Kocaelisporom, gdje je odigrao svoju posljednju utakmicu još 7. siječnja. U Turskoj je nastupao i za Sivasspor, dok je prije toga nosio dres Osijeka, Damaca iz Saudijske Arabije te ruskog Rubina iz Kazana.

Najdublji trag ipak je ostavio u Hajduku – u dresu „Bijelih“ sakupio je čak 228 nastupa, postigao 97 pogodaka i upisao 27 asistencija. Takva statistika svrstava ga među najefikasnije igrače splitskog kluba u modernoj eri.

