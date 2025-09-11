Splitski as mijenja planove: Umjesto kod Štimca, odlazi na otok u Sredozemlju

Mijo Caktaš, nekadašnji kapetan Hajduka i jedan od najboljih strijelaca HNL-a u posljednjem desetljeću, ipak neće pojačati momčad Zrinjskog koju vodi Igora Štimca kako je prvobitno bilo najavljeno na različitim sportskim portalima. Umjesto povratka u regionalni nogomet, 33-godišnji veznjak karijeru nastavlja na Cipru.

Prema tamošnjim medijima, u završnoj je fazi dogovora s Anorthosisom, trenutno desetoplasiranim klubom ciparske lige.

According to @24sports, Anorthosis are on the verge of signing Mijo Caktaš.



The 33-year-old Croatian midfielder most recently played for Kocaelispor, making 17 appearances for the Turkish side last season. In the past, he has also featured for Sivasspor in Turkey, Hajduk Split… pic.twitter.com/z5TFyRF6vX — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) September 10, 2025

Podsjetimo, Caktaš je početkom kolovoza raskinuo ugovor s turskim Kocaelisporom, gdje je odigrao svoju posljednju utakmicu još 7. siječnja. U Turskoj je nastupao i za Sivasspor, dok je prije toga nosio dres Osijeka, Damaca iz Saudijske Arabije te ruskog Rubina iz Kazana.

Najdublji trag ipak je ostavio u Hajduku – u dresu „Bijelih“ sakupio je čak 228 nastupa, postigao 97 pogodaka i upisao 27 asistencija. Takva statistika svrstava ga među najefikasnije igrače splitskog kluba u modernoj eri.

