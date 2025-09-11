Englezi objavili kada se vraćaju Gvardiol i Kovačić, Pep u problemima pred derbi

Manchester City u nedjelju će dočekati gradskog rivala United u velikom derbiju. Dva hrvatska reprezentativca koji igraju za Građane, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol još su bez nastupa ove sezone jer se oporavljaju od ozljeda, a sada je poznato i kada bi se trebali vratiti na teren.

Manchester Evening News je objavio detaljan medicinski karton ekipe Cityja prije derbija. Joško Gvardiol muči se s koljenom od početka sezone, ali izgleda da je povratak blizu. Medij iz Manchestera piše kako je Joško već počeo s laganim treninzima, a možda konkurira već za meč s Unitedom u nedjelju, do tada će morati proći još neke testove.

Puno igrača Cityja upitno za derbi

Mateo Kovačić imao je zahtjevnu operaciju Ahilove tetive ljetos i još je na rehabilitaciji. Iako su se u Manchesteru nadali da će Kovačić biti spreman za početak sezone, oporavak se odužio i potencijalni datum povratka je postavljen na sredinu listopada kada City dočekuje Everton.

Za mančesterski derbi, City neće moći računati na Rayana Cherkija i Omara Marmousha, a upitni su i Savinho, Ait-Nouri, John Stones, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis, Phil Foden, Nico O'Reilly.

