U Južnoj Americi predsjednik države smijenio izbornika nakon još jednog neuspjeha

Venezuela i Peru koji su eliminirani iz utrke za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., smijenili su svoje izbornike.

U Venezueli je sam predsjednik Nicolas Maduro pozvao na "restrukturiranje trenerskog osoblja" nacionalne momčadi nakon ponižavajućeg domaćeg poraza od Kolumbije 3-6 u utorak, koji je uništio posljednju šansu "Vinotinta" za kvalifikacije.

"Jučer smo pretrpjeli bolan poraz. Želim izraziti solidarnost s cijelim nogometnim svijetom i s Vinotintom", rekao je Maduro. "Cijela Venezuela zahtijeva restrukturiranje trenerskog osoblja Vinotinta, reorganizaciju strategije, doktrine te linije borbe i rada."

Peruanci također smjenili izbornika nakon najgorih kvalifikacija

Izbornik Venezuele Argentinac Fernando "Bocha" Batista, zajedno s cijelim svojim trenerskim osobljem, ubrzo nakon toga dobio je otkaz od Venezuelskog nogometnog saveza. Ime novog izbornika bit će objavljeno naknadno.

Venezuela je jedina članica CONMEBOL-a koja nikada nije sudjelovala na Svjetskom prvenstvu. Ove kvalifikacije završila je na 8. mjestu od deset u južnoameričkoj regiji.

Peru također je otpustio svog izbornika Oscara Ibaneza, nakon najgoreg skora reprezentacije u kvalifikacijama: dvije pobjede, šest remija i deset poraza. Peruanci su postigli samo šest golova i primili 17 u 18 kvalifikacijskih kola koja su završila u utorak, a kvalifikacije su završili na 9. mjestu.

Peruanski savez je objavio da će provesti "temeljitu procjenu" prije nego što objavi ime budućeg izbornika.

