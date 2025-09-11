Bivši 'desetka' Osijeka potpisala za hrvatskog četvrtoligaša

Dmytro Lopa, ukrajinski ofenzivni veznjak i bivši prvotimac Osijeka, od ovog tjedna službeno je novi igrač NK Pitomače, člana 3. NL – Sjever. Klub je njegov dolazak predstavio s naslovom „Transfer bomba na Gmanju“, čime su jasno pokazali koliki značaj pridaju ovom pojačanju.

Lopa je u Hrvatskoj najpoznatiji po epizodi u Osijeku, gdje je bio standardna „desetka“ i odigrao više od 5.500 minuta u SuperSport HNL-u. Tijekom 106 nastupa postigao je 15 pogodaka, a njegovo iskustvo i kvalitetu prepoznali su i u mlađim selekcijama Ukrajine. Prošao je sve uzraste od U15 do U21 reprezentacije, iako nikada nije zaigrao za seniorsku momčad.

Pitomača naglašava kako u Lopi vide igrača koji može donijeti kreativnost i stabilnost u veznom redu, ali i iskustvo s viših razina natjecanja. Njegova sposobnost kreiranja prilika iz sredine terena trebala bi biti od velike koristi za ambicije kluba u nadolazećoj sezoni.

'Dobro nam došao, Dmytro!' – poručili su iz Pitomače, uvjereni da će novi veznjak biti veliko pojačanje za njihovu momčad.

