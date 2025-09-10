Nije dugo izdržao bez njih: Legendarni čekičar opet u West Hamu!

Samo četiri mjeseca nakon oproštaja od West Ham Uniteda, poljski vratar Lukasz Fabianski (40) vratio se u tabor "čekićara" potpisavši ugovor do kraja sezone.

Nakon sedam godina provedenih u West Hamu, Fabianski se na koncu prošle sezone oprostio od londonskog kluba. Činilo se kako će karijeru kao slobodan igrač nastaviti u domovini, no dobio je neočekivani poziv iz Londona.

'Zaista sam sretan što sam se vratio jer mi ovaj klub puno znači. Ovdje sam kako bi podržao momčad, održao visoke standarde. Imam ogromno iskustvo, tako da mislim da to može biti korisno. Svakako ću nastaviti raditi onako kako sam oduvijek radio, što je, nadam se, uvijek na dobroj razini, ali istovremeno razumijem da je moja uloga potpuno drugačija,' kazao je poljski vratar za klupsku stranicu.

Za West Ham je upisao 216 nastupa, a tijekom karijere je branio za Lech Poznanj, varšavsku Legiju, Arsenal i Swansea City. Također je odigrao 57 utakmica za poljsku reprezentaciju.

'Lukas je i dalje vrhunski vratar i vrhunski profesionalac te savršen izbor za ulogu koju smo trebali ispuniti. To je potpisivanje koje ima savršenog smisla za sve. Lukasz izvrsno poznaje klub, vrlo je cijenjen i popularan među svima ovdje. Njegova osobnost i karakter bit će sjajan primjer, posebno našim mlađim igračima," rekao je trener West Hama Graham Potter.

Nakon prva tri kola West Ham se nalati na 16. mjestu Premier lige s tri boda i 4-8 razlikom pogodaka.

