Štimac nezaustavljiv: Novi trijumf bez primljenog gola, srušeno Sarajevo!

Nogometaši Zrinjskog upisali su važnu pobjedu u zaostaloj utakmici prvog kola WWIN Lige BiH, svladavši Sarajevo rezultatom 2:0. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine tako je upisao drugu uzastopnu prvenstvenu pobjedu i produžio niz na tri utakmice bez primljenog gola otkako je momčad preuzeo Igor Štimac.

Susret je krenuo idealno za Mostarce. Već u 10. minuti povratnik Mario Ćuže iskoristio je veliku pogrešku Grigorea Turde. Nakon brze kombinacije s Nemanjem Bilbijom našao se u dobroj situaciji i hladnokrvno matirao vratara za 1:0.

Nastavak utakmice donio je bolju igru domaćih, a nagrada je stigla u 54. minuti. Matej Šakota povisio je na 2:0 nakon asistencije Karla Abramovića, čime je praktički riješio pitanje pobjednika. Sarajevo do kraja nije uspjelo pronaći način da ozbiljnije ugrozi domaću obranu.

Za Štimca je ovo bila prva pobjeda u derbiju na klupi Zrinjskog, nakon uvodnog remija sa Širokim Brijegom (0:0) i poraza od Željezničara (0:2). Ovim trijumfom Plemići su napustili samo dno ljestvice. Do večeras su bili bodovno poravnati s Veležom (po četiri boda), ali uz tri utakmice manje. Sada imaju sedam bodova iz četiri susreta i drže petu poziciju, dok je Sarajevo ostalo na istom broju bodova, ali palo na sedmo mjesto.

