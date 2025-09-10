Riječani posjetili Papu pa doživjeli neugodnost, morali prisilno sletjeti

Nogometaši Rijeke iskoristili su reprezentativnu pauzu kako bi posjetili papu Lava XIV. u Vatikanu. Na putovanju im se pridružio izbornik Zlatko Dalić koji je zajedno sa sportskim direktorom Darkom Raić-Sudarom organizirao ovo putovanje.

Na povratku doma, Riječani su doživjeli neugodnost. Naime, delegacija hrvatskog prvaka morala je prisilno sletjeti u Trstu, a ne na Krku kako je to planirano. Naime, riječ je vremenskim neprilikama, a sve je prošlo dobro.

"Delegacija HNK Rijeka, koja je danas imala čast sudjelovati na audijenciji kod Pape Lava XIV, sretno je sletjela na aerodrom u Trstu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na riječkom području, slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku nije bilo moguće, pa je ruta izmijenjena u posljednji trenutak.

Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst", objavio je klub na svojim društvenim mrežama.

