U Španjolskoj priveden navijač zbog vrijeđanja francuske superzvijezde

Španjolska policija privela je navijača koji je tijekom utakmice La Lige rasistički vrijeđao Kyliana Mbappéa. Incident se dogodio 24. kolovoza, kada je Real Madrid gostovao kod Ovieda i slavio s uvjerljivih 3:0.

Do vrijeđanja je došlo u prvom poluvremenu, neposredno nakon što je francuska superzvijezda postigla pogodak za vodstvo “kraljevskog kluba”. Navijač je s tribina upućivao majmunske gestikulacije i zvukove, što je zabilježeno i u službenoj prijavi španjolske lige. Na temelju te prijave otvorena je istraga koja je rezultirala uhićenjem osumnjičenog.

Španjolski nogomet posljednjih godina potresa niz rasističkih incidenata. Samo u svibnju ove godine petorica navijača Valladolida proglašena su krivima zbog vrijeđanja Viníciusa Júniora 2022., a presuda je bila povijesna jer je prvi put rasizam na stadionu proglašen zločinom iz mržnje.

Prije toga, prošle godine trojica navijača Valencije osuđena su na osmomjesečne zatvorske kazne zbog uvreda upućenih istom igraču, dok je prošlog tjedna navijač Espanyola prihvatio nagodbu kako bi izbjegao zatvor zbog rasističkih dobacivanja prema Iñakiju Williamsu 2019. godine.

