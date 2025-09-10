Trener Kovačević ima slatke brige s napadačima: 'Treba mi krilo kao Bakrar'

Dinamo iz Zagreba s lakoćom je svladao svog imenjaka iz Predavca koji se natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Trener Dinama, Mario Kovačević dao je priliku igračima koji su do sad dobivali manju minutažu, a bio je vrlo zadovoljan nakon utakmice.

“Pa jesam, jesam stvarno. Mogu im odmah prvo čestitati. Ne samo da smo pobijedili, nego smo ostvarili i dogovor. Najavljivali smo ovakvu utakmicu, da ju treba ozbiljno shvatiti. Domaćin, fer i korektan, čestitam i njima. Dobro su se borili, a poslije je sve je na bilo našoj strani bilo. Shvatili smo utakmicu ozbiljno, i to je najbitnije danas bilo", rekao je Dinamov strateg nakon utakmice.

Kulenović je zabio dva, Bakrar tri, a Beljo je dobio poštedu nakon odličnih partija u prvenstvu.

“Pa da, napadači moji zabijaju svi. Kule je već na šest, Beljo četiri, Bakrar danas tri... Veseli me to, konkurencija je velika, imat ćemo puno utakmica. Danas su priliku dobili igrači koji su manje igrali, pokazali su da su zaslužili tu biti. Ovaj mjesec ćemo skoro svaka tri igrati tako da nam je ovo bitno. Sad idemo na Goricu, tu idemo i očekujemo pobjedu i onda se okrećemo drugim utakmicama. A domaćinima želim sreću i drago mi se vratiti tu gdje sam nekad radio", rekao je Kovačević.

Je li Bakrar desno krilo ili špica?

"Ma pravom napadaču nije bitno igra li lijevo, desno ili centralno. Tu ne bi trebalo biti problema. Mislim da može odigrati i to. Znam da je najviše igrao centralno, ali čujte, tu pored Belje, Kulenovića, vidjet ćemo. Baš bih volio da imam jedno takvo krilo, koje probija, zabija golove,... Ja vjerujem da će nastaviti ovako i dalje", zaključio je trener Dinama.

