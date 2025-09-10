Veliki povratak u HNL! Bek Vatrenih se vraća u klub koji ga je lansirao

Sprema se veliki povratak u hrvatski nogomet. Lijevi bek s 35 nastupa za reprezentaciju, Borna Barišić vraća se u klub koji ga je lansirao, NK Osijek.

Germanijak doznaje da je sve dogovoreno i da će se Barišić vratiti u Grad na Dravi nakon što je raskinuo ugovor s turskim Trabzonsporom prije nekoliko dana. Navodno je Barišić već počeo trenirati s prvom ekipom Simona Rožmana, ali još nije spreman za jače treninge i utakmice nakon što je ozlijedio prednje križne ligamente prije devet mjeseci u prvoj utakmici za Leganes u kojem je bio na posudbi.

Barišić je u HNL-u igrao za Osijek, Dinamo i Lokomotivu, a 2018. su ga Rangersi kupili iz Osijeka za 2 i pol milijuna eura. Nakon šest godina na Ibroxu prešao je u Trabzonspor gdje se nije baš naigrao. Ako oporavak bude uspješan i u Osijeku zareda s utakmicama, mogao bi pokazati zašto je jedno vrijeme bio nezamjenjiv na lijevom beku u hrvatskoj reprezentaciji.

