Valančiunas nije mogao sam: Grci izborili polufinale gdje ih čekaju veliki rivali

Poznat je prvi polufinalni par Eurobasketa u kojem će igrati Grčka i Turska, Grci su u četvrtfinalnom susretu u Rigi bili bolji od košarkaša Litve 87-76 (24-19, 20-19, 20-14, 23-24).

Od početka susreta Grčka je bila u prednosti te je polako i marljivo odmicala od Litavaca. Sredinom druge četvrtine povela je Grčka po prvi puta uz dvoznamenkastu prednost, bilo je 37-27. Premda se Litva približila na 38-39 veliki odmor su Grci dočekali u plusu 44-38.

Nastavak lagane grčke dominacije dogodio se i u drugom poluvremenu, ali se ovaj put Grčka ozbiljnije odvojila od suparnika. Stekla je ponovno dvoznamenkastu prednost i prije zadnjih 10 minuta igre imala osjetnih 64-52. Najzaslužniji za to odvajanje, koje se na kraju pokazalo ključnim, bio je Giannis Antetokounmpo.

Strašan Valančiunas, ali nije imao podršku

U posljednjoj dionici Grčka je rutinski držala suparnika na odstojanju i lako izborila plasman među četiri najbolje reprezentacije. Giannis Antetokounmpo je predvodio svoju momčad sa 29 poena i šest skokova. Vasileios Toliopoulos je ubacio 17, Kostas Sloukas 11 uz po četiri dodavanja i skoka, a Kostas Papanikolaou osam poena uz sedam skokova i tri asistencije.

Kod Litve je odličnu utakmicu odradio Jonas Valančiunas koji je postigao 24 poena i ostvario 15 skokova. Arnas Velička je ubacio 12 poena uz sedam asistencija i pet skokova.

U srijedu se igraju preostale dvije četvrtfinalne utakmice, a sastaju se Njemačka - Slovenija i Finska - Gruzija.

