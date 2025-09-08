Otkriven razlog debakla Srbije na Eurobasketu? 'Taj sukob je bio očit'

Finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je prošle subote u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita.

Debakl Srbije izazvao je val reakcija, traže se odgovorni, a prvi je platio izbornik Svetislav Pešić, kojemu Savez nije produžio ugovor.

Krivci za debakl još se traže, a u ponedjeljak je bivši srpski reprezentativac Stefan Birčević rekao da je svemu kumovao sukob u svlačionici.

"Lako je poslije svega biti general nakon bitke. Bili smo favoriti, navikli smo naciju na medalje. Do njih smo stizali i sa mnogo lošijim timovima. Ovoga puta su se dogodile neke zaista čudne situacije koje su poremetile našu igru", rekao je Birčević za Sportissimo.

"Osim ozljeda Bogdanovića i Avramovića, Vasa Micić je na prvenstvo došao tek nakon što je izašao iz povrede. Ali, evidentan je bio njegov sukob sa selektorom Pešićem", istaknuo je pa poručio:

"To je najvjerovatnije dodatno negativno utjecalo na kompletnu momčad. Glavu gore i vremena za kukanje nema. Sada treba ohladiti glave i krenuti dalje. Izgubili smo od Finske, ali da igramo deset uzastopnih utakmica, sve bi ih lagano riješili u svoju korist. No, to je sport".

