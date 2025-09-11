Engleski premierligaš birao gol mjeseca, izborom nasmijali cijelu Englesku

Fulham je u kolovozu postigao 4 pogotka, dva u Premier ligi i dva u utakmici Liga kupa protiv Bristol Cityja. Ipak, nagradu za gol-mjeseca po izboru navijača dobio je pogodak koji je, pazite sad, poništen.

Naime, Fulham se na svojim društvenim mrežama odlučio u izbor staviti pogodak Josha Kinga protiv Chelseaja koji je poništen zbog prekršaja u začetku akcije. "Iako je pogodak okrutno oduzet 18-godišnjaku, neosporna je vještina njegovog nastupa, jer je samouvjereno projurio naprijed na Bergeovo dodavanje koje je proparali obranu i predriblao Tosina, srušio ga na tlo i pogodio u bližu vratnicu", stoji na Fulhamovoj službenoj stranici.

So many more special moments to come. 👑 pic.twitter.com/KJpS6gyoJa — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2025

Fulham je tu utakmicu izgubio 2:0 od londonskih rivala, a navijači Fulhama bili su ogorčeni što je pogodak poništen jer je u začetku akcije došlo do gaženja prilikom driblinga,

U glasanju na Fulhamovim društvenim mrežama, njegov je pogodak skupio 83 posto glasova, drugi je bio pogodak U-21 momčadi koji je postigao Ollie Gofford, a treći pogodak Rodriga Muniza u prvom kolu.

