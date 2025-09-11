U SVOM SVIJETU /

Engleski premierligaš birao gol mjeseca, izborom nasmijali cijelu Englesku

Foto: Profimedia

U glasanju na Fulhamovim društvenim mrežama, njegov je pogodak skupio 83 posto glasova

11.9.2025.
8:19
Sportski.net
Profimedia
Fulham je u kolovozu postigao 4 pogotka, dva u Premier ligi i dva u utakmici Liga kupa protiv Bristol Cityja. Ipak, nagradu za gol-mjeseca po izboru navijača dobio je pogodak koji je, pazite sad, poništen.

Naime, Fulham se na svojim društvenim mrežama odlučio u izbor staviti pogodak Josha Kinga protiv Chelseaja koji je poništen zbog prekršaja u začetku akcije. "Iako je pogodak okrutno oduzet 18-godišnjaku, neosporna je vještina njegovog nastupa, jer je samouvjereno projurio naprijed na Bergeovo dodavanje koje je proparali obranu i predriblao Tosina, srušio ga na tlo i pogodio u bližu vratnicu", stoji na Fulhamovoj službenoj stranici.

 

 

Fulham je tu utakmicu izgubio 2:0 od londonskih rivala, a navijači Fulhama bili su ogorčeni što je pogodak poništen jer je u začetku akcije došlo do gaženja prilikom driblinga,

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

U glasanju na Fulhamovim društvenim mrežama, njegov je pogodak skupio 83 posto glasova, drugi je bio pogodak U-21 momčadi koji je postigao Ollie Gofford, a treći pogodak Rodriga Muniza u prvom kolu. 

ChelseaFulhamPremier Liga
Engleski premierligaš birao gol mjeseca, izborom nasmijali cijelu Englesku