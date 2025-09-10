Mbappé iskreno o Zlatnoj lopti: 'Neću je osvojiti, ali želim da nagradu uzme moj suigrač'

Francuska superzvijezda Kylian Mbappé reagirao je na vijest o vlastitoj nominaciji za Zlatnu loptu, no iznenadio je izjavom da sebe ne vidi kao pobjednika. Umjesto toga, istaknuo je dvojicu bivših suigrača iz Paris Saint-Germaina kao glavne favorite za prestižnu nagradu.

Mbappé smatra da bi upravo Achraf Hakimi i Ousmane Dembélé trebali biti u prvom planu. Obojica su prošle sezone odigrala ključne uloge u povijesnom pohodu PSG-a na trostruku krunu, u kojoj je francuski velikan osvojio i svoj prvi naslov Lige prvaka, nakon impresivnog finala i uvjerljive pobjede 5:0 nad Interom.

'Ne mogu osvojiti Zlatnu loptu ove godine. Ne želim birati između dvojice prijatelja, ali za mene je najvažnije da se njihovi nastupi prepoznaju. Bilo bi mi jednako drago da nagradu osvoji bilo tko od njih', rekao je Mbappé za L’Equipe.

