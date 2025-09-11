CIES objavio šanse za osvajanje HNL-a: Dinamo dominira, a ovako stoje ostali

Međunarodni centar za sportske studije, CIES, sa sjedištem u Švicarskoj bavi se analitikom u nogometu, a sada su objavili statističke šanse klubova za osvajanjem svojih liga.

Model kombinira sportske varijable (podaci o utjecaju dodavanja u protivničkoj polovici), ekonomske varijable (troškovi transfera uloženi u regrutiranje igrača na terenu) i demografske varijable (minute igrača u prošloj godini i sportska razina njihovih utakmica).

Dinamo među najvećim favoritima u svim ligama u istraživanju

Što se HNL-a tiče, uvjerljivo najviše šanse za osvajanjem ima Dinamo sa 63,2 posto, slijedi Hajduk koji je na 18,4 posto, treća je Rijeka s 9,5 posto, a zatim Osijek sa 7,1 posto. Ostalih šest klubova ima manje od jedan posto šanse za podizanje titule prvaka Hrvatske.

Foto: Cies

Zanimljivo je da je Dinamo u vrhu kada se pogledaju šanse za svih 29 liga koje su u istraživanju. Uvjerljivo prva je Crvena Zvezda sa 76,2 posto šanse za osvajanjem srpske Superlige, slijede PSG (Francuska), Mamelodi Sundowns (Južna Afrika), Ferencvaros (Mađarska), Celje (Slovenija), Celtic (Škotska) pa je na sedmom mjestu Dinamo.

Foto: Cies

Francuska i Njemačka imaju izrazite favorite, a izjednačeno je u Italiji

Što se liga petica tiče, stvar je jasna u Njemačkoj gdje je Bayern na 61,4 posto i Francuskoj gdje su PSG-ove šanse 73 posto. Najizjednačenija je Serie A gdje je Inter na 25,6 posto, a slijede Juventus (18,2), Napoli (17,4), Roma (13,3), Milan (11,3) i tako dalje.

U Engleskoj je Liverpool na 28,9 posto, a sijede ga Arsenal (18,8), Chelsea (16,2) i Man City (14,4). U Španjolskoj je Real izraziti favorit s 40,6 posto, Barcelona je na 29,6 posto, a Atletico na 22,1. Ostali su vrlo daleko.

