Što se događa u Rijeci? 'Moraju se o tome oglasiti. Još ništa ne znamo...'

Rijeka, aktualni hrvatski prvak i osvajač Kup prošle sezone, vrlo slabo je ušao u novi sezonu HNL-a, a o situaciji u klubu s Rujevice porazgovarali smo s bivšim igračem i trenerom te nogometnim stručnjakom Elvisom Scorijom.

Iza Rijeke je turbulentno ljeto u kojemu su igrafli kvalifikacije za Ligu prvaka, pa europsku ligu, no nisu uspjeli ući u ta natjecanja te će jesen u Europi provesti u Konferencijskoj ligi.

Rezultati u HNL-u su za to vrijeme patili pa je Rijeka u prvih pet kola osvojila samo pet bodova i trenutno je sedma ekipa na tablici.

Oko Rijeke vlada i velika konfuzija u vlasničkoj strukturi. Naime, krajem kolovoza je objavljeno da je predsjednik Damir Mišković prodao klub grupaciji Black Knight Football club koja je vlasništvo američkog milijardera Billa Foleyja. Kasnije se pojavila informacija da to baš nije tako pa nikome nije jasno što je istina.

Ta je vijest objavljena u hrvatskim, ali i regionalnim medijima, no do sada, a prošlo je skoro dva tjedna, još ništa njije službeno potvrđeno.

Ubrzo nakon što se proširila vijest o prodaji Rijeke, došlo je i do promjene na klupi. Radomir Đalović, trener koji je prošle sezone osvojio prvenstvo i Kup, dobio je otkaz, a naslijedio ga je Španjolac Victor Sanchez.

O toj konfuznoj situaciji popričali smo sa Scorijom.

"Prvo mislim da se Rijeka oglasiti o toj prodaji da znamo tko će voditi klub i sve ostalo. Da se to objavi. Nekako cijela ta situacija je 'klub je prodan, klub nije prodan'... Još ne znamo kakve su uloge i kako će funkcionirati u sljedećem razdoblju. Bilo bi dobro da se to zna po meni. Mislim da se pisalo da je klub prodan, a nemam neku jasnu situaciju da li je prodan ili nije. Tko će voditi klub u sljedećem razdoblju i što će biti? Mislim da je to bitno sada", istaknuo je pa se osvrnuo na smjenu Radomira Đalovića:

"Što se tiče Đalovića, gledam iz situacije da je on trofejni trener. Uzeo je i prvenstvo i Kup kao debitant. I uz to Rijeka igra Konferencijsku ligu. Rekao bih da su svi ciljevi ispunjeni i da je on jedan od trenera koji je obilježio povijest NK Rijeke i i rekao bih da je moja ocjena za onih godinu dana 10. Ne može bolje. Sada, što se tiče smjene, uvijek kad dođu novi vlasnici, u klub mogu dovoditi svoje ljude, To je sasvim sasvim normalno. Tako da bi se nekako bi se trebalo znati kakav je smjer Rijeke u sljedećem razdoblju i tko će voditi klub."

Potom je govorio o lošijem ulasku u sezonu.

"Ušlo se slabo jer je bilo dosta govora, kako smo sada rekli, o prodaji kluba. Dosta je igrača nekako bilo na izlaznim vratima. Igralo se za Ligu prvaka. Ima svojih razloga. Mislim da Rijeka, sada kad nisu otišli 'ća' igrači za koje se pričalo da če biti prodani, ima vremena za stabilizaciju i mislim da se Rijeka može vratiti u sam vrh hrvatskog nogometa u sljedećem razdoblju. Ali rekao sam, bilo je razloga zašto se nije krenulo idealno ove ove godine i ne vidim tu baš trenera kao jedinog krivca za to, ali kažem, mislim da ima vremena da se Rijeka pokrene, kao što je puno puta napravila do sada", ustvrdio je.

I Dinamo i Hajduk su odlično ušli u ovu sezonu i na vrhu su tablice s po 13 bodova, čak osam više od Rijeke, a Scoria smatra da će se Rijeka uspjeti vratiti.

"Pa dobro sad obrana titule, vidjet ćemo kroz vrijeme. Mislim da nije niti neki zadatak da Rijeka mora obraniti titulu. Mislim da je Rijeci prioritet se vratiti u vrh hrvatskog nogometa. Rijeka ima igra Konferencijsku ligu gdje su protivnici OK. Mislim da Rijeka ima velike šanse da prođe da prođe grupu i to je jedan od ciljeva. Rijeka ima itekako svoje ambicije i svoju motivaciju i za prvenstvo i za Kup i za Europu. Došao je trener koji je dobar i koji će sigurno donijeti Rijeci neke neke određene stvari. Možemo se svi skupa veseliti toj novoj Rijeci i vidjeti kako će se situacija odvijati, a po meni će biti pozitivno", zaključio je.

