Victor Sanchez uoči premijere na klupi Rijeke: 'Ovo je za mene najljepši dan, taj pobjednički mentalitet'

Nogometaši Rijeke nakon reprezentativne pauze, u sklopu šestog kola HNL-a na Rujevici dočekuju Lokomotivu.

Aktualni hrvatski prvak dosad je u pet utakmica ostvario pobjedu na otvaranju prvenstva (Slaven Belupo) te dva remija i dva poraza. Bit će to ujedno debi za trenera Victora Sancheza na klupi Rijeke.

"Ovo je za mene najljepši dan, dan utakmice kojeg uvijek čekamo. Moramo pristupiti utakmici s takvima emocijama, moramo biti na najvišoj razini. Radujem se debiju, isto tako današnjem treningu s obzirom da ćemo danas prvi put svi biti na okupu. Bit ćemo spremni", rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke.

"Najbitnije je bilo upoznati igrače na osobnoj razini. Analizom i gledanjem možete dobiti podatke o kvaliteti, tehnici, ali ne možete odvojiti osobnu stranu igrača i njegov karakter, to morate osjetiti na terenu kada trenirate. Zato je za mene ovo bio važan period, da mi bolje upoznamo igrače, ali i da oni bolje upoznaju nas. Moj stav je da uvijek moramo napredovati, to je pobjednički mentalitet", ustvrdio je Sanchez.

Utakmicu je najavio i Ante Majstorović.

"Jedva čekamo subotu i utakmicu. Nakon što smo imali puno utakmica u nizu, sada smo imali odmor i jedva čekamo utakmicu. Ova ekipa je osvojila duplu krunu zahvaljujući jer smo svi bili kao jedan. Nisu nas poljuljali porazi, šteta zbog gola na Poljudu u zadnjoj minuti, ali ovo je karakterna ekipa i znam da ćemo biti sve bolji", rekao je Majstorović.

