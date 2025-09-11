Nekad hrvatski vunderkind dužan klubu, tužili su ga i dobili

Ante Ćorić, nekada najveći prospekt hrvatskog nogometa danas igra u malteškoj ligi za Hamrun Spartanse s kojima je izborio i nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Ipak, kako Ćorića prate loše vijesti cijelu karijeru, tako je sada dočekao novu. Naime, Rudeš ga je tužio i dobio presudu. Riječ je o 25 tisuća eura koje je Ćorić trebao platiti klubu nakon sporazumnog raskida ugovora. Ćorić taj dug nije isplatio i Rudeš ga j tužio. Sada Ćorić uz taj iznos mora isplatiti i 1.250 eura sudskih troškova pa je ukupni dug hrvatskog nogometaša 26.250 eura.

Ćorić to mora isplatiti u roku od dva tjedna, inače će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak, javlja Germanijak . Njegovi će Hamrun Spartansi igrati protivu prvom nastupu nekog malteškog kluba u grupnoj/ligaškoj fazi europskog natjecanja.

