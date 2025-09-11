Ukrajinac čeka kaznu za doping, a novinar otkrio bizarnu priču: Kriva je injekcija i krava

Mihajlo Mudrik još je u "čekaonici" što se tiče nastavka svoje nogometne karijere. Podsjetimo, krajem listopada prošle godine u uzorku urina na antidopinškoj kontroli pronađena je kod Mudrika prisutnost zabranjene tvari. Od kraja studenoga Mudrik nije odigrao niti jednu utakmicu za Chelsea te je privremeno suspendiran.

Ako i B uzorak dopinškog testa bude pozitivan, Mudriku prijeti i do četiri godine suspenzije. Mudrik je tvrdio kako nikada svjesno nije koristio zabranjene supstance, a tome u prilog ide i nova priča ukrajinskog novinara Igora Burbasa koji je otkrio kako je za sve kriva jedna injekcija koju je Mudrik primio od reprezentativnog fizioterapeuta prošle godine.

Injekcija je sadržavala matične stanice krave

Prema Burbasu, tijekom trening kampa reprezentacije, Mudrik je osjećao nelagodu koja ga je sprječavala da igra punim kapacitetom. Kako bi se olakšao oporavak, primio je injekciju matičnih stanica osmišljenu za poticanje regeneracije tkiva.

#UPDATE: Ukrainian journalist Igor Burbas has revealed new details about the doping test situation involving Ukrainian player and Chelsea forward Mykhailo Mudryk.



Izvještava se da su matične stanice dobivene od krave koja je možda bila izložena meldoniju - zabranjenoj tvari koja je kasnije otkrivena u Mudrikovom uzorku. Injekciju je dao Igor Porobija, fizioterapeut ukrajinske reprezentacije.

Vidjet ćemo kako će se razviti ova situacija. Mudrik vjerojatno nije svjesno unio ikakvu zabranjenu supstancu, ali lako moguće da mu to neće pomoći da se spasi suspenzije.

