Najveći suparnici Vatrenih dobivaju veliko pojačanje: Na klupu sjeda legendarno ime?

Češka reprezentacija nije u bajnom stanju mjesec dana prije utakmice s Hrvatskom, praktički ključne za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Istina, Česi su 2:0 pobijedili Crnu Goru, ali nakon toga su odigrali blijedu prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije i remizirali 1:1. Češki iSport piše kako bi već ovoga tjedna izbornik Ivan Hašek mogao biti bivši. Situacija oko njega nije sjajna još od teškog poraza u Osijeku, a čini se da je remijem sa Saudijcima potrošio i zadnje kredite.

Protiv Hrvatske bi na klupi mogao biti legendarni Turčin

Ono što bi moglo zabrinuti Hrvatsku je veliko ime koje se spominje kao glavni kandidat za klupu Češke. Naime, riječ je o legendarnom Turčinu Fatihu Terimu. Češki mediji pišu kako je veliki adut u toj priči Pavel Nedved. Nedved je kao sportski direktor Al Shababa doveo Terima na trenersku poziciju i piše se da su u dobrim odnosima.

Nedved je od prije tri mjeseca sportski direktor u češkoj reprezentaciji, a Terim je sad slobodan i moglo bi doći do nove suradnje. Inače, Terim je u tri navrata vodio tursku reprezentaciju, a 2008. je na Euru izbacio Hrvatsku u onoj čuvenoj utakmici koju ne spominjemo.

1996. je također bio izbornik kada je Hrvatska nad njegovom Turskom upisala prvu pobjedu na velikim natjecanjima. Pobijedili smo ga i na Euru 2016., a u kvalifikacijskoj utakmici 2017. smo odigrali 1:1.

Ipak, on nije jedini kandidat. Spominju se i izbornik U-21 reprezentacije Michal Bilek, trener Jabloneca Lubos Kozel, Slavije Prag Jindrich Trpišovský i Viktorije Plzen Miroslav Koubek.

